Arath de la Torre renuncia a 'La Casa de los Famosos México' tras pleito: "Me sentí lastimado"

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a todo lo que está ocurriendo en La Casa de los Famosos México desde la noche de ayer lunes 5 de agosto, por un fuerte enfrentamiento entre los integrantes del cuarto Tierra y cuarto Mar. Debido a esta situación, un habitante del reality ya pidió su salida y se trata del reconocido actor y conductor Arath de la Torre.

Como se recordará, la noche del lunes ocurrió una fuerte pelea en la que estuvieron involucrados personajes como Ricardo Peralta, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Mariana Echeverría, Sian Chiong, Mario Bezares, Adrián Marcelo y el propio Arath. Durante la discusión, el regiomontano de 34 años le dijo al conductor del programa Hoy que él no era nada sin su medicamento contra la ansiedad y depresión que sufre.

Esta tarde de martes, todos los habitantes de la casa se reunieron en la sala para hablar de lo sucedido y aquí fue cuando Arath soltó la bomba. El actor de Televisa señaló que los comentarios de Adrián no le gustaron para nada: "Me sentí lastimado, mis hijos me están viendo, mi familia me está viendo, mucha gente que sufre mi enfermedad me está viendo".

Es muy delicado, soy portavoz de la enfermedad, no es un juego", añadió.

Aunque algunos de los integrantes de La Casa de los Famosos México trataron de convencer a Arath de no salir del proyecto, este mencionó que ya había hablado con la producción para hacerles saber que no quería seguir dentro del reality: "Hasta aquí llegué señores". De la Torre aseguró que lo que está ocurriendo dentro de la casa no es el mensaje que quiere llevar a sus seguidores, por ello tomó esta decisión. "No quiere seguir dando malos mensajes a la sociedad, no puedo seguir jugando así".

No creo que sea necesario", dijo Adrián.

Tengo todo el derecho", añadió Arath.

Hasta este momento, se desconoce si la producción le permitirá a Arath de la Torre abandonar la segunda temporada de LCDLF México, pero se espera que este problema se resuelva hoy mismo.

