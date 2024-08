Bomba en Televisa: Marcus Ornellas confirma crisis con Ariadne Díaz ¿por culpa de José Ron?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días se especuló mucho la posible separación entre Marcus Ornellas y Ariadne Díaz, mencionándose a José Ron como probable responsable de esta ruptura, luego de que él y su exnovia comenzaran a grabar una nueva novela juntos. Tras toda la controversia que surgió por los rumores de divorcio, el artista brasileño decidió romper el silencio y este martes reaccionó a la noticia de su rompimiento.

El también modelo de 42 años habló abiertamente de su relación sentimental con la actriz de novelas como La Mujer del Vendaval, luego de que ella confirmara que se encontraban alejados por sus compromisos laborales, y de que algunos internautas notaran que la pareja dejó de seguirse en Instagram.

Marcus dio una entrevista exclusiva a TVNotas en la cual admitió que ha tenido crisis matrimoniales con Ariadne, pero han podido salir adelante: "No hay perfección en nuestra relación. Somos dos seres humanos. No sé si lo que diré sea un 'secreto' para estar bien como pareja. A nosotros nos ha funcionado no faltarnos al respeto, apoyarnos y admirarnos mutuamente".

Otro punto que nos ha ayudado es corregir cosas individualmente y en pareja. Lo único que nos queda es esforzarnos y ser mejores cada día", añadió.

Ante el comentario sobre si ha llegado a sentir inquietud con respecto a que Ariadne grabe una telenovela con su exnovio José Ron, Ornellas aseguró que para nada es problema que ellos estén trabajando juntos: "Nunca hemos sentido celos de nada. Entendemos nuestros trabajos. Ariadne respeta mis espacios y yo los de ella", aclaró el brasileño descartando celos hacia el mexicano.

Acto seguido, Marcus reveló que, como cualquier pareja, en ocasiones han recurrido a ayuda profesional para sobrellevar su relación y confesó en qué periodos ha tenido problemas con Ariadne. "Claro que hemos tenido crisis de pareja. Cuando cumplimos 5 años y, después, a los siete. Tenemos nueve años juntos y ahí la llevamos. Obviamente, recurrimos a terapia de pareja y ha sido una gran decisión. Es mejor que pasen esas cosas para ir haciendo ajustes en la relación", explicó.

Somos parecidos, pero no iguales. Nos complementamos. Ariadne es una gran mujer. La admiro muchísimo y me ha ayudado a crecer personalmente en muchos aspectos", añadió.

Finalmente, el intérprete de telenovelas como Si nos dejan, aclaró que por el momento ni Ariadne ni él han contemplado tener otro hijo. “No sabemos si queremos un segundo bebé. No lo hemos planeado, ni tampoco platicado. Si en algún momento llega, será bienvenido", aseveró. Como se sabe, los famosos tienen 9 años juntos y un hijo en común, cuyo embarazo ocurrió cuando ellos apenas tenían unos meses de noviazgo.

