Briggitte Bozzo se encierra en el baño y llora devastada por bullying de Mariana Echeverría

Ciudad de México.- Tras soportar comentarios misóginos, machistas y burlas por su cuerpo, Briggitte Bozzo ya no pudo más y se desmoronó ante el terrible bullying que ha recibido por parte de la actriz de 40 años, Mariana Echeverría, por lo cual tuvo que correr y encerrarse en el baño para que sus 'enemigos' no la vieran llorar devastada por lo acontecido. Desde el día uno, la joven de 22 años ha sido ignorada, insultada y sobajada por la también presentadora, Adrián Marcelo y todo el cuarto 'Tierra'.

Desgraciadamente, en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México la indignación no para de crecer entre los espectadores, debido a que hombres y mujeres que le llevan de10 a 18 años a Bozzo, no han hecho otra cosa que burlarse de su estatura, de sexualizarla diciendo que por su forma de vestir es obvio que la acosen y no debería quejarse, e incluso víctima de xenofobia, pues Marcelo dijo que la quería fuera porque ese lugar lo merece más un mexicano, y ella es venezolana.

Pero la noche del pasado lunes 5 de agosto, las cosas al interior del reality show se salieron de control con una pelea entre el cuarto 'Mar' y el de 'Tierra', debido a que Briggitte, Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares le jugaron la broma de sacarle el colchón del cuarto a Sian Chiong, por lo cual todos los del equipo rival se lanzaron en contra de ellos y quisieron humillarlos, metiéndose con la depresión, la xenofobia y demás, mientras que ellos se defendieron y sacaron muchas cosas que han ido haciendo, siendo Mariana la que más se fue contra Briggitte sin bajarla de traidora y chismosa.

Ante este hecho, la actriz de novelas como Corazón Valiente, tras todo lo que se vivió y todo lo que le dijeron, en el que incluso la tacharon de "prostituta", se fue y se encerró en uno de los cubículos del baño, tras lo que sus compañeros la fueron a buscar para tratar de calmarla, siendo Gala la que pudo entrar, la abrazó y comenzó a darle ánimos, a decirle que todo estaría bien y muchos cosas positivas, mientras que la joven de 22 años no podía parar de llorar.

Finalmente, cuando se fue al cuarto para calmarse, Briggitte fue contundente al decir que la exintegrante de Me Caigo de Risas estaba dando un pésimo ejemplo a su hijo, que ya es una mujer hecha y derecha que tiene mejor contenido que dar que ese, que es deplorable y aún llorando destrozada por todo, a lo que Karime declaró que debe de sacar todo y después mostrar su temple para mostrar que el "pelan la ver....", destacando que no debe dejarse vencer por ellos.

