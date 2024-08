En la ruina: Tras años desempleada, actriz de Televisa reaparece con una trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber caído en la ruina tras desgraciadamente enfrentarse a años de desempleo a causa de su edad avanzada, la reconocida actriz de Televisa y comediante, Lucila Mariscal, recientemente brindó una entrevista en la que se sinceró y hablo con respecto a su tormentoso pasado, dando una muy trágica noticia, en el que contó el terrible infierno que pasó a causa de una expareja que resultó ser gay.

Mariscal es sin duda símbolo de talento y de éxito, pues en sus mejores años demostró ser una mujer versátil, disciplinada y una gran actriz que trabajó lejos de los escándalos, dejando que sus interpretaciones forjaran sus nombre, en melodramas como Mujer, Casos de la Vida Real, Qué Madre Tan Padre, entre muchos otros. La principal disciplina de esta actriz siempre fue la comedia, obteniendo su mayor fama con series como Los Polivoces y La Carabina de Ambrosio.

Desgraciadamente, después de una exitosa carrera en la que llevó millones a la empresa, la histrionista fue poco a poco siendo despojada de la personificación ya que buscaban a mujeres "jóvenes y hermosas", teniendo este problema del desempleo desde hace muchos años, que hoy en día la tiene sobreviviendo en el día al día. Lucila lamentablemente ha revelado a Imagen TV, tenido que enfrentar maltratos por parte de su nieto y muchas terribles circunstancias que hoy por hoy la tiene sola, sin dinero y sin empleo, rogando por una oportunidad.

Pero, sus malas noticias no solo terminan ahí, ya que recientemente la primera actriz de la empresa San Ángel en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa, El Minuto Qué Cambió Mi Destino, se sinceró y confesó que hace años sintió que "deje de ser mujer", tras haber vivido una de las más dolorosa de las traiciones por su propio esposo. Según lo narrado por la actriz, tras terminar rápido un llamado fue a su hogar y ahí mismo encontró al que era el amor de su vida con otro hombre siéndole infiel.

Ante este hecho, la actriz mencionó que estaba decidida a dejarlo, pero desgraciadamente pensó que no podía, declarando que él la tenía bajo amenaza de que si lo dejaba iba a asesinarla y la rigió por mucho tiempo bajo el miedo, destacando que siempre creyó que podría hacerlo, así que siguió en ese infierno y se dejó someter, hasta que un día dijo basta y logró salir. Pero qué desde ese momento le habquedado una secuela tan grande que no ha tenido intimidad de nueva cuenta al no sentirse como mujer por eso que pasó, castigandose por todo lo que vivió aunque no tenga culpa.

Fuente: Tribuna del Yaqui