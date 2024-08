Fallece Patti Yasutake, actriz de 'Beef' y 'Star Trek'; padecía esta terrible enfermedad

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. – Patti Yasutake, la reconocida actriz que ganó fama por sus papeles en la serie ganadora del Emmy Beef y en Star Trek: The Next Generation, falleció a los 70 años tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su mánager y amigo de toda la vida, Kyle Fritz, quien informó que Yasutake falleció pacíficamente el lunes 5 de agosto, rodeada de amigos y familiares.

Yasutake, quien comenzó su carrera en el teatro y ascendió a la fama en la televisión y el cine, dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. En Star Trek: The Next Generation, interpretó a la querida enfermera Alyssa Ogawa, un papel que le valió el cariño de los fanáticos y que repitió en las películas Star Trek: Generations (1994) y Star Trek: First Contact (1996). Además, prestó su voz para el videojuego Star Trek: Armada II en 2001.

Su último papel de alto perfil fue en la serie limitada Beef, donde interpretó a Fumi Nakai, la autoritaria madre de George, el personaje de Joseph Lee. La serie, que también protagonizó Ali Wong y Steven Yeun, recibió aclamación crítica y ganó ocho premios en la 75ª edición de los Premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor Serie Limitada o de Antología. También ganó en todas las categorías en que fue nominada en la 81ª edición de los Globos de Oro.

Kyle Fritz recordó a Yasutake con cariño diciendo lo siguiente: "Patti fue mi primer cliente cuando comencé hace más de 30 años. Disfrutamos cada día que trabajamos juntos, y extrañaré su espíritu, talento y tenacidad, pero sobre todo su amistad”.

Nacida y criada en Los Ángeles, en los barrios de Gardena e Inglewood, Yasutake se graduó con honores en UCLA con una especialización en teatro. Comenzó su carrera en East West Players, participando en más de una docena de producciones. Hizo su debut cinematográfico en la comedia Gung Ho (1986) de Ron Howard, donde interpretó a una esposa japonesa que intentaba adaptarse a la vida en Estados Unidos. Repitió su papel en la serie derivada de ABC.

La actriz también recibió una nominación al Premio Independent Spirit a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en The Wash (1988). Sus otras películas incluyen Drop Dead Gorgeous, Blind Spot y Road to Galveston. Además, tuvo papeles recurrentes en series como The Closer, Grey's Anatomy, Bones, Flash Forward, The Unit y Cold Case.

Yasutake deja atrás a sus hermanos Linda Hayashi y Steven Yasutake, así como a una numerosa familia extendida de sobrinos y sobrinas, y a una familia de amigos y colegas, entre ellos Fritz y Jonathan Del Arco. Su legado perdurará en los corazones de aquellos que la conocieron y trabajaron con ella, y en las memorias de sus numerosos seguidores.

Fuente: Tribuna