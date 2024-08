Comparta este artículo

Ciudad de México. – Gustavo Loza, reconocido director y productor, se encuentra en plena promoción de su película Rinascere, un proyecto personal que marca su debut como protagonista y aborda un tema muy delicado relacionado con su experiencia personal en 2018. En una reciente entrevista con el programa Ventaneando, Loza explicó que la cinta es su respuesta a las acusaciones que surgieron en su contra durante el movimiento Me Too.

Resulta que en 2018, la actriz y productora Karla Souza reveló en una entrevista con Carmen Aristegui en CNN en Español que un productor de cine mexicano la había abusado psicológica y sexualmente. Aunque Souza no mencionó a Loza por su nombre, las miradas se centraron en él, por lo que las acusaciones afectaron su carrera. Loza explicó que Rinascere es su forma de compartir su perspectiva sobre estos eventos.

Gustavo Loza rompe el silencio sobre acusaciones de abuso de Karla Souza. Foto: Internet

Es la película más importante de mi vida, la más desafiante,” comentó Loza. “Tomé la decisión de involucrar a mis hijos en el proyecto, algo que no habría hecho en otro tipo de película. En esta ocasión, decidí dar la cara porque hay muchos mensajes de por medio”.

El director también reflexionó sobre los difíciles momentos que siguieron a las acusaciones y el impacto del movimiento Me Too en su vida. “La vida sigue, y tienes que continuar. Tengo muchos motivos para seguir adelante, empezando por mi persona, mis hijos, y mi familia. No soy una persona rencorosa, y no tengo nada de qué arrepentirme”, expresó. Loza añadió que cree en el Karma y considera que el filme puede ser una respuesta a la adversidad que enfrentó.

Karla Souza señaló a Gustavo Loza. Foto: Internet

Respecto a la Ley Manlio, que busca proteger a los hombres acusados de violencia contra la mujer cuando no se han comprobado las acusaciones, Loza opinó que el tema es muy delicado. “Es importante dar atención, respeto, y cuidado hacia las mujeres y también hacia los hombres que pueden haber sido acusados injustamente. La difamación no debería estar penalizada en el país,” argumentó. También criticó el sistema por dejar a los acusados en una situación de indefensión, lo que puede tener un grave impacto en sus vidas y en las de sus familias.

Finalmente, Loza reveló que las acusaciones le costaron oportunidades laborales significativas en el extranjero. “Perdí grandes ofertas en Hollywood debido a la duda que quedó en el aire,” comentó. “Estaba a punto de firmar un contrato para una película y tenía propuestas de series, pero todo se acabó. Tienes dos opciones: llorar o seguir adelante. Yo elegí seguir adelante.”

La película Rinascere se presenta como una plataforma para que Loza comparta su historia y recupere su carrera, mientras enfrenta las secuelas de un episodio que ha marcado profundamente su vida profesional y personal.

