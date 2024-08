Luto en 'Hoy': Andrea Escalona sufre inesperada muerte y rompe en llanto en pleno cumpleaños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que este martes 6 de agosto rompió en llanto ante las cámaras del programa Hoy, debido a una inesperada muerte que está sufriendo desde 2020. La también actriz mexicana no pudo evitar las lágrimas al recordar a su fallecida madre, Magda Rodríguez, durante la celebración de cumpleaños.

Como se recordará, la productora estrella de Televisa y TV Azteca falleció de forma repentina el 1 de noviembre del 2020, cuando estaba en la cima de su carrera y aparentemente no sufría ninguna enfermedad. El primer reporte indicaba que sufrió un choque hipovolémico derivado de un sangrado en el tubo digestivo, sin embargo, luego se manejó la versión de que estaba contagiada de Covid-19 y murió derivado de esta enfermedad.

Andrea Escalona sigue llorando la muerte de Magda Rodríguez

Aunque ya han pasado casi 4 años desde la muerte de Magda, su única hija sigue llorando su triste partida y durante su más reciente celebración de cumpleaños no dudó en externar el dolor que siente por no tenerla físicamente. Cuando estaba a punto de celebrar las velitas de su pastel, Andrea Escalona se conmovió hasta las lágrimas al recordar que en alguna ocasión platicó con Rodríguez sobre su muerte.

Así comenzó su relato: "Resulta que mi mamá, un año antes de fallecer, yo siento que las almas presienten cuando van a fallecer y ya no van a estar, aunque estaba perfecta de salud me dice 'cuando yo llegue al cielo te vas a dar cuenta que llegué, porque le voy a Dios que te mande un protagónico'", recordó. Sin embargo, la conductora aseguró que ese no era su deseo más grande: "Y le dije 'no me conoces, no quiero un protagónico, quiero una familia, un buen hombre y quiero tener a mi mijito'".

Con la voz entre cortada, Andreita afirmó que esta mañana de cumpleaños, al despertarse se dio cuenta que era una mujer sumamente afortunada: "Hoy que me levanté y vi a mi familia (mi sueño se hizo realidad), me siento muy agradecida contigo mamá, con la Virgen, con mi tía, con todos, con mi salud", confesó Escalona con lágrimas en los ojos.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy