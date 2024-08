Madre de Gomita sale en defensa de su hija por polémica en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Gomita está en polémica y está siendo funada en redes sociales, por lo cual su madre, Elizabeth, decidió salir a dar una entrevista en la que afirmó que su hija no es merecedora de todo el odio que le tiran por su participación en La Casa de los Famosos México y esperaba que el público entendiera que no era una situación de vida real y no deberían de juzgarla tan duramente, defendiéndola contundentemente.

Mucho se ha dicho sobre Araceli Ordaz, nombre real de Gomita, con respecto a su participación dentro del reality show de Televisa, y una cosa resulta ser peor que la otra y nada le está beneficiando con respecto a su imagen, a tal grado de que su propia agencia representante emitió un comunicado en el que anunciaron que toda relación laboral quedaba terminada precisamente por todo el drama que las rodea en la mencionada casa, dejando en claro que no desean verse involucrados en ese tema.

Ante este hecho, la madre de Araceli brindó una entrevista a De Primera Mano para aclarar las cosas, queriendo iniciar con que la gente debería de tomarse las cosas con calma y como un reality en el que las cosas se malinterpretan y se alteran para hacer quedar mal a algunos y enaltece a otros, por lo que no deberían lanzar tanto odio, aunque comprende que al final las personas dan lo que hay en su corazón y era más cosa de ellos que y no de lo que diga o haga su hija en el programa.

Tras esto, declaró que lo único de todo lo que le provocaba preocupación era saber como tomaría Gomita las cosas psicologicamente ya que ha tenido años muy complicados últimamente, por lo que de su parte, Lapizito y Lapizin solo van a darle mucho amor y apapacho. Sobre el tema de la agencia, Elizabeth reconoció que ella no sabía absolutamente nada de la decisión hasta que todo salió en redes sociales y eso le molestó, pues consideran que es un tema que se debe de hablar frente a frente con el cliente no a espaldas y cuando no se puede defender.

Finalmente, Elizabeth reveló que Joel le mandó mensajes disculpándose si la ofendió y que mejor quitó todo de las redes sociales para poder hablar con Gomita una vez que salga del programa y así evitar problemas y que se abra a malas interpretacione. Sobre si seria por negociaciones externas de su hija con otras agencias, señaló que no sabe si ella hace negociaciones por otro lado, ella solo sabe lo que su hija le dice pero no se meten en el tema de ser su manager.

Fuente: Tribuna del Yaqui