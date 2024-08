Pierde todo: Televisa despide a productor por alcohólico y su familia lo anexa en clínica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que las celebridades de Televisa están pasando por un mal momento, pues entre la funa en redes sociales a varios de sus talentos en La Casa de los Famosos México y rumores de acoso, ahora, en TV Notas han salido a afirmar que el productor Mauricio Castillos efectivamente está destruyendo su vida y lo ha perdido todo. Afirman que fue despedido por alcohólico de sus proyectos y su familia lo anexó en clínica.

Desde hace dos semanas la polémica viene pegada a la empresa San Ángel, pues además del reality show, un presunto amigo de Castillos declaró que en Me Caigo de Risa decidieron correrlo, al igual que en Las Rapiditas por comportamientos inapropiados y falta de disciplina. Según los rumores, no confirmados, este ha caído en el alcoholismo. Desgraciadamente esta enfermedad es una de las que más sufren las celebridades, especialmente las que comenzaron desde jóvenes.

Ahora, en medio de estos dimes y diretes, otro presunto amigo del exparticipante de Big Brother VIP, declararon que supuestamente es verdad todo lo que dicen, que en Me Caigo de Risa trataron de ayudarlo pero que ha comenzado a fallar demasiado y no se deja apoyar, mientras que en Multimedios lo han hecho porque no asiste a los llamados o llega muy tarde y se comporta de manera inapropiada con sus colegas: "El gran problema es que es alcohólico. Bebe todos los días. Al principio se controlaba y tomaba cuando habíamos terminado de grabar, pero en esta última temporada esto se agravó".

Mauricio Castillo. Internet

Supuestamente, Castillo comienza a beber desde que se despierta y llega ebrio a las grabaciones, hecho que cansó al productor Lalo Suárez, y pese a que le daría muchas oportunidades y le ofreció ayuda, este siguió, incluso declaró que le encontraron bebidas alcohólicas dentro de la empresa, señalando que desgraciadamente todo este tema se ha agravado porque su esposa lo dejó y corrió de la casa porque no lo tolera ver borracho.

Mau atraviesa por una depresión muy fuerte. Marissa, su esposa, lo dejó hace como un año por lo mismo. Ya no aguantaba su manera de beber. Que llegara todas las noches cayéndose de borracho y, sobre todo, exponiéndose él y a su familia. Varias veces los vecinos avisaron que su marido estaba dormido en el coche. Ella decidió correrlo de la casa y eso le pegó mucho", señaló la fuente.

Mauricio perdería contrato en Televisa y Multimedios. TV Notas

Tras esto, comentó y negó rotundamente que sea cierto el hecho de que supuestamente habría querido obligar a Gaby Platas a tener intimidad con él, pues ambos son muy grandes amigos desde la década de los 90's, por lo que no cree que sea por ello, destacando que su único problema es eso, que no ha podido dejar de controlar, y que por ello su familia ya hasta lo internó en una clínica de rehabilitación: "Desde hace una semana está internado en un centro especializado contra las 4dicc¡0nes. No sé cuánto tiempo estará allá. Esperamos que sea por su bien".

Con respecto al tema de la clínica, declaró que su ex decidió hacer este movimiento porque le preocupa que ya se está haciendo un daño muy grande y no desea ver así al padre de sus hijos. Finalmente, recalcó que no es una clínica en la Ciudad de México y por lo menos en 15 días no pueden hablar con él: "No puede tener contacto con nadie en al menos 2 semanas. Su internamiento durará entre 1 mes y mes y medio. Espero que pueda entender que el vicio es malo, porque ve, lo perdió todo: familia y trabajo".

En redes afirman que se le nota lo ebrio. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui