Tachan a Ricardo de "hipócrita" por defender a Sian, mientras maltrata al resto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La situación en la noche en La Casa de los Famosos estalló con diversas peleas simultáneas, aunque todo inició por la venganza que tomó el equipo Mar contra Sian Chiong, quien ha filtrado información y estrategias hacia el cuarto Tierra. Para hacerle pagar la deslealtad, tomaron la decisión de sacarlo de la habitación, con todo y colchón, sábanas y almohada.

Si bien no se mostraron molestos porque el cubano decidiera pertenecer al otro grupo, liderado por Adrián Marcelo, sí se indignaron porque no tuvo el valor de hacérselos saber. Recordemos que hace unos días, Mar le extendió una invitación al actor para formar parte de ellos, misma que declinó, aunque no definió que la había rechazado para aliarse a los contrarios.

Te podría interesar La Casa de los Famosos México Adrián Marcelo utiliza la depresión de Gala para lastimarla; piden que lo expulsen

Fue así como las pertenencias del extranjero quedaron fuera de la recámara. A los pocos minutos, Mariana Echeverría, Adrián Marcelo, Sabine Moussier, Agustín Fernández, Potro y Ricardo Peralta se percataron de lo que estaba sucediendo, ante lo cual tomaron partido por Sian y lo defendieron.

Peralta se molestó con la actitud que habían adoptado Gala Montes y Briggitte Bozzo y las cuestionó si estaban orgullosas de lo que habían hecho y calificó el comportamiento como "algo despiadado hacia una persona que es su amigo de alguna forma". Enfatizó en que la broma había sido de mal gusto al arrojar los objetos de Sian al suelo.

¿Están orgullosas de esto que hicieron? Yo lo siento como algo despiadado hacia una persona que es su amigo de alguna forma, que ni siquiera vive en este país, se me acaba de caer todo. Creí que era una broma, la pijama en el piso, las sábanas de aquel lado, solamente les pregunto ¿están orgullosas de esto que hicieron?", preguntó.

Gala Montes no se dejó intimidar por las lecciones morales de su compañero y volteó el caso al afirmar que Sian estaba orgulloso de ser un traidor. El influencer delineó que eso formaba parte del juego y volvió a atacar a las jóvenes: "esto solamente habla de la humanidad que tienen como personas y estoy sumamente en shock". Incluso afirmó que lo veía como un acto de xenofobia.

En redes sociales vieron mal lo sucedido, pero no por la acción del cuarto Mar, sino por lo que llaman "hipocresía" por parte de Peralta. Lo acusaron de participar en bullying y burlas de humor negro hacia el resto de los participantes, sin que hasta el momento le pareciera incorrecto. Afirmaron que si en esta ocasión buscó alzar la voz hacia el maltrato es porque busca agradarle a Sian, por quien ha mostrado atracción física.

Fuente: Tribuna Sonora