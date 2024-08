Crítica de 'It Ends With Us': Una adaptación superficial de la novela de Colleen Hoover

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La adaptación cinematográfica de la popular novela It Ends With Us, escrita por Colleen Hoover y dirigida por Justin Baldoni, llega a las salas de cine el 9 de agosto con Blake Lively en el papel protagónico de Lily Bloom. La cinta, que explora temas de violencia doméstica en el contexto de un romance, promete emocionar pero también deja algunos aspectos fundamentales sin desarrollar.

Lily Bloom, interpretada por Lively, es una joven que, tras el funeral de su padre en Maine, regresa a su vida en Boston. Allí, abre la floristería de sus sueños y comienza una relación con Ryle Kincaid, un neurocirujano interpretado por Baldoni. Hay que decir que la historia, que inicia con una mirada idílica hacia la vida de Lily, pronto revela la tensión subyacente que ella lleva consigo debido a su pasado traumático con su padre abusivo.

El filme se centra en la evolución de la relación de Lily con Ryle y en los patrones de abuso que ella enfrenta. La adaptación mantiene la perspectiva íntima de la novela, anclando al espectador en la experiencia emocional de Lily y mostrando de manera directa las partes más oscuras de su vida. Este enfoque ayuda a aumentar las apuestas emocionales en el viaje de la protagonista, y el retrato de las relaciones abusivas se vuelve particularmente inquietante.

Sin embargo, la película también enfrenta críticas por cómo maneja estos temas. La adaptación, escrita por Christy Hall, sin duda ofrece una mirada a la lucha de Lily con el abuso y sus patrones generacionales, pero en algunos casos, el guion se ve afectado por clichés y una representación algo superficial. Además, los personajes, aunque interpretados con dedicación por el elenco, a menudo se sienten planos y faltos de profundidad.

Por su parte, Blake Lively aporta un encantador magnetismo a su papel, pero la película lucha por profundizar en la complejidad de su personaje. La relación de Lily con su floristería, un aspecto potencialmente interesante de su vida, se ve eclipsada por la prominencia de las relaciones con los hombres en su vida. La amistad de Lily con Allysa (Jenny Slate) también queda subdesarrollada, y algunos momentos clave, como una conversación con su madre (Amy Morton), se sienten como oportunidades perdidas para explorar más a fondo los motivos detrás de las decisiones de Lily.

La cinta, que dura más de dos horas, a veces parece ligera en su tratamiento de los temas más profundos. El guion, a pesar de algunos intentos de abordar los clichés presentes en la novela, no logra superar la artificialidad de su fuente original. Los personajes se sienten a menudo unidimensionales y la historia se centra demasiado en los aspectos románticos y conflictivos sin ofrecer una comprensión más completa del entorno de Lily.

It Ends With Us ofrece una representación sincera de los temas de violencia doméstica en el marco de un romance, pero su ejecución a menudo se queda corta. La adaptación de Baldoni logra captar la atención con su perspectiva íntima y el desempeño de su elenco, pero la falta de profundidad en el desarrollo de personajes y la trama puede dejar a los espectadores con una sensación de insatisfacción. La película sigue siendo una valiosa adaptación de una novela influyente, pero enfrenta desafíos al intentar equilibrar el drama romántico con temas tan serios como el abuso doméstico.

Fuente: Tribuna