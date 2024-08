Emmanuel reconoce que ha sido un apoyo para los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emmanuel fue cuestionado por la prensa sobre la relación que mantiene con los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula. El cantante mexicano se sinceró por primera vez y se mostró dispuesto a conversar sobre el vínculo que tiene con Daniel y Miguel.

Al ser un tema sensible, Emmanuel ha procurado ser reservado sobre el tema, sin embargo, para Aracely ha sido distinto y reveló en el Día de los Padres que él actúa como una figura paternal para los jóvenes de 15 y 17 años. Fue a través de un post en Instagram que lo describió como un gran padre y le agradeció por el amor que les ha dado a sus hijos.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el artista de 69 años explicó que intenta brindarles siempre cariño, mismo que ha sido aceptado de buenas, logrando ganarse un espacio en la vida de ambos. Sin alardear mucho sobre su rol en el desarrollo de Miguel y Daniel detalló que sus buenas acciones responden a la creencia que tiene acerca de que todos los seres humanos tienen la obligación de ayudar a los demás, ya sean sus hijos o a cualquiera que se acerque buscando un consejo o apoyo.

Cuando se le preguntó si había notado algún talento artístico en los hijos de Luis Miguel, Emmanuel respondió que a ellos les gusta la música, pero aún no se atreven a dar el paso final para aventurarse en la industria y así probar suerte frente a un público. De cualquier manera, expresó su deseo de que les vaya bien y señaló que está dispuesto a ofrecerles su mano en el ámbito profesional si lo necesitan.

Por su parte, Luis Miguel tiene una carrera estable y buena fama, sin embargo, tiene pendiente reconciliarse con los hijos que tuvo con 'La Chule', pues se sabe que se mantienen distanciados. Los fans esperan con ansias que este acercamiento por fin suceda y no pierden la esperanza, pues 'El Sol de México' ya tiene un antecedente de conciliación con su hija Michelle Salas, con quien se le ha visto muy unido desde entonces. No obstante, a Arámbula ha sostenido que el vínculo entre sus chicos y el intérprete de Tengo Todo Excepto a Ti es nulo y parece que no va a haber cambios a corto plazo.

Daniel y Miguel, hijos de los artistas

Fuente: Tribuna Sonora