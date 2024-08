Fans de Taylor Swift intentan ataque terrorista en concierto de Australia; los arrestaron

Comparta este artículo

Sydney, Australia.- Desde hace un año que Taylor Swift triunfa por todo el mundo con su gira de conciertos, a la que aún le falta mucho por terminar, viajando de Estados Unidos a Toki, México y mucho más, disfrutando de su amor con Travis Kelce y el apoyo de sus millones de fans. Sin embargo, recientemente autoridades de Australia afirmaron que varios hombres intentaron ataque terrorista coordinado en uno de sus conciertos, de los cuales ya hay dos arrestados.

La intérprete de temas como Mine, actualmente se encuentra en su gira más exitosa de toda su carrera, hasta el momento, The Eras Tour, viajando por México, Estados Unidos, Europa y mucho más. Actualmente, Swift se encuentra preparándose para brindar tres conciertos por Australia, los cuales están programados para los próximos jueves, viernes y sábado, 8, 9 y 10 de agosto, teniendo como siempre, todo vendido y una gran promoción por todas las redes sociales.

Pero, lamentablemente autoridades australianas, a través de cuentas de X, antes conocidas como Twitter, han revelado que "existe una sospecha concreta de que hay un peligro para los conciertos de Taylor Swift". Por lo cual las autoridades se han movilizado para encontrar las ubicaciones de todos los involucrados, comenzando con evacuaciones de emergencia de los alrededores del recinto en el que se realizará, generando miedo entre los habitantes.

De igual forma, se expresó que la Policía de Austria siguen investigando, aunque ya tiene a cinco sospechosos ubicados, que al parecer planeaban detonar una bomba en uno de estos conciertos, y dos de ellos bajo arresto. Según los medios locales, uno de los detenidos es un joven de 19 años y que: "El presunto autor había centrado su atención en los conciertos de Taylor Swift. Se han detectado acciones de preparación", expresó el Director General de Seguridad Pública, Franz Ruf.

Las autoridades que pudieron detectar el plan de ataque, han comenzado a tomar medidas que realizaran para los tres conciertos de la creadora de temas como You Belong With Me, como que "el acceso al recinto estará estrictamente controlado y habrá oficiales armados", revisando a cada uno de los asistentes, verificando su presencia y revisando que no lleven armas bajo sus ropas o bolsos. Se reporta que las investigaciones seguirán hasta tener a todos los sospechosos.

Conciertos de Taylor bajo alerta. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui