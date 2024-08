Lenny Kravitz anuncia su Blue Electric Light Tour 2024 con una esperada parada en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El icónico cantante y actor Lenny Kravitz reveló recientemente las fechas para su esperada Blue Electric Light Tour 2024, y la Ciudad de México está entre los destinos incluidos. Los fanáticos de Kravitz en la capital podrán disfrutar de su enérgico show el próximo 14 de diciembre de 2024 en el Palacio de los Deportes.

El anuncio de la gira, que abarca también países europeos como Alemania y Francia, ha emocionado a los seguidores de Kravitz, quienes recordarán su reciente visita a la CDMX. El 3 de junio de 2024, el cantante sorprendió a sus seguidores al instalar una de sus guitarras en el emblemático Ángel de la Independencia, lo que generó gran expectativa sobre su regreso a la ciudad.

Hay que señalar que la preventa de boletos para el concierto en la CDMX comenzará el 12 de agosto de 2024 para clientes de HSBC con tarjetas de crédito y el 13 de agosto para aquellos con tarjetas de débito. La venta general de entradas se abrirá el 14 de agosto de 2024, dando a todos los fanáticos la oportunidad de asegurar su lugar para disfrutar del show de Kravitz.

Nacido el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, Lenny Kravitz es un renombrado músico, compositor y actor estadounidense conocido por su habilidad para fusionar rock, funk, reggae y soul en un sonido distintivo. Desde su debut con el álbum Let Love Rule en 1989, Kravitz lanzó una serie de álbumes aclamados, incluyendo Mama Said (1991), Are You Gonna Go My Way (1993) y 5 (1998). Su carrera ha sido adornada con cuatro premios Grammy consecutivos a Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rock entre 1999 y 2002.

Además de su éxito musical, Kravitz ha mostrado su talento en el cine con papeles en The Hunger Games y Precious, y es que su estilo visual, que mezcla influencias retro con toques contemporáneos, le ha ganado el estatus de ícono de la moda.

Kravitz continúa siendo una figura influyente en la música y la cultura popular, manteniendo su relevancia con colaboraciones y giras mundiales.

Para más información sobre la venta de boletos y detalles del concierto, los interesados pueden visitar las redes sociales de Ocesa y estar atentos a las actualizaciones.

