¡Lo destrozó! Cazzu reacciona a la boda de Nodal con Ángela Aguilar y toma drástica decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de permanecer en silencio durante varias semanas, la estrella argentina Cazzu habría reaccionado por fin a la repentina boda de su exnovio Christian Nodal, padre de su única hija Inti, con la cantante mexicana Ángela Aguilar. Como se sabe, la intérprete de regional mexicana fue muy criticada cuando comenzó su romance con el sonorense, debido a que ella aseguraba ser muy amiga de la trapera.

Pero tras su mediático rompimiento con Nodal, Cazzu parece haber pasado de página y a tan solo dos semanas de la boda secreta entre los cantantes de regional mexicano, la argentina tomó una drástica decisión. La llamada 'Nena Trampa' dejó claro que ya superó al padre de su hija, y ahora se está concentrando en continuar con su vida, como madre de Inti y en su carrera profesional.

Y es que sin ningún tipo de advertencia, Cazzu borró todas las fotografías en las que aparecía con el intérprete de éxitos como Ya no somos ni seremos, incluida la portada de Vogue Hombre que protagonizaron juntos, además de las imágenes tomadas durante su último viaje a París, el cual marcó su rompimiento.

Cazzu borra sus fotos con Nodal

Luego de percatarse de su acción, los seguidores de la trapera no perdieron la oportunidad de felicitarla por "madurar" y seguir con su vida lejos del drama que ha traído su relación con Christian. Posteriormente, otros de sus fans le sugirieron que dejara las instantáneas en la red social, únicamente para molestar a la hija de Pepe Aguilar, esto debido a que Nodal no tuvo compasión y desde antes del anuncio de su separación, quitó todo rastro de la argentina en sus redes.

Así fueron algunos de los comentarios: "No las borres, para que cada que entre a tu perfil diga: 'amaaaaarrrrr dile que las borre'", "Bebé no la borres, la otra tiene que soportar" y "No borres estas imágenes nunca, que un día tu hija vea las fechas, comprenda todo y juzgue ella misma", son algunos de los mensajes al respecto.

Como se recordará, Cazzu y el oriundo de Caborca hicieron público el fin de su relación el pasado 23 de mayo, a menos de un año de que naciera su hija Inti, y a tan solo dos meses de este aviso, fue cuando el cantante mexicano se casó con Ángela Aguilar. Tras confirmarse esta noticia, la argentina los dejó de seguir en Instagram y no se ha dado una declaración concreta sobre su boda, pero el hecho de que borrara sus fotos con Nodal diría más que mil palabras.

Ángela y Nodal se casaron en julio de 2024

Fuente: Tribuna