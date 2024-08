Maribel Guardia destapa ‘reclamo’ de Victoria Ruffo sobre Tessa: "Pensé que no se podía"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios años, Maribel Guardia y Victoria Ruffo han mantenido una gran amistad, al grado en el que, en más de una ocasión, las famosas han compartido diversas fotografías, videos y hasta tiktoks de los grandes momentos que han vivido juntas, por lo que no resultó extraño que, cuando la primera nieta de la denominada ‘Queen de las telenovelas’ nació, la madre de Julián Figueroa fuera de las primeras personas en ir a visitar a la menor.

Anteriormente, Maribel compartió algunas fotografías en las que se podía apreciar que se encontraba a fuera de la habitación de hospital de Paola Dalay, así como también contó que ya había conocido a Tessa; sin embargo, no mostró ninguna imagen de la menor y esto se mantuvo así, incluso después de que José Eduardo Derbez y su novia comenzaran a compartir los retratos de la bebé a través de sus redes sociales.

Esto llevó a Victoria Ruffo a hacerle un pequeño reclamo a Maribel Guardia, historia que fue contada por la propia actriz de Lagunilla, mi barrio, por medio de su cuenta de Instagram durante la tarde del pasado sábado, cuando la también cantante platicó que su querida amiga y protagonista de telenovelas la llamó por teléfono y, durante la conversación, salió el tema de “por qué no había publicado las fotos que nos tomamos con su preciosa nieta, Tessa”.

Maribel Guardia reveló que el motivo por el que no había presumido a la nueva integrante de la familia Derbez, no era porque no quisiera hacerlo, sino porque ella había asumido que no se podían compartir, dado a que la recién estrenada pareja de padres, no había hecho pública ninguna de las imágenes de la bebé, pero esto dejó de ser un impedimento cuando Ruffo contactó a la originaria de Costa Rica y le aclaró que ya podía mostrar algunas imágenes.

Maribel Guardia muestra el momento en el que conoció a Tessa

Maribel dijo en el pie de página que las fotografías fueron captadas por el propio José Eduardo, también detalló que en la misma habitación se encontraba Paola Dalay, aunque ella estaba en cama: “Verdad que es una bebé preciosa?”, preguntó Maribel a sus millones de seguidores a través de redes sociales, a lo que una gran ola de gente acudieron a responder y a enviar bendiciones tanto a Guardia como a Tessa y a Victoria Ruffo.

A peticiión de Victoria Ruffo, Maribel Guardia comparte fotos de Tessa

