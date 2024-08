Niurka Marcos acusa de brujería a prometida de Juan Osorio y lo hunde: "Por mi tragaste"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Niurka Marcos, se encuentra lista y dispuesta para destrozar con sus comentarios a quién sea que se meta con ella, sin importar que fue un gran amor y padre de su hijo, Juan Osorio, debido a que acusó de brujería a su prometida, Eva Daniela, y a él no dudó en hundirlo sin piedad, asegurándole que por su talento fue que tragó por años y vivió en lujos.

Los dimes y diretes entre los dos padres de Emilio Osorio siguen con todo, pues Niurka no para de arremeter en contra del productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, afirmando que su novia solo lo quiere por su dinero, entre otros insultos, a lo que Eva solo se ha limitado a decir que no piensa mostrar más de su felicidad porque eso solamente despertaba la envidia de la gente y no quería despertar molestias.

Por su parte, Juan declaró que la actriz de La Fea Más Bella es una mujer vulgar que no tiene talento alguno y por lo único que ha sobresalido en la industria del espectáculo es debido a que siempre se ve envuelta en escándalos y agrede a las personas con sus comentarios: "Su lenguaje y sus expresiones son verdaderamente vulgares. Lleva años en este medio, díganme algo que haya hecho que haya trascendido que no sea el chisme, el chacaleo, que no haya sido que se metió con este, que si se encueró".

La respuesta contundente de la actriz de novelas como Salomé se una vez más usó su cuenta de Instagram para declarar que cuando Juan le deje de dar dinero se marchara, y que está muy cegado para ver que solo hace brujería para tratar de ser como ella y encontrarle trapitos sucios para tratar de dejarla mal públicamente: "Está metiendo brujería durísimo, para darme con todo y quitarme mi belleza. Anda investigando cosas malas de mí para delatarme".

Finalmente, declaró que por muchos años, Juan gozó de lujos y la mejor posición gracias al talento de ella, del que él sacaba provecho y dinero vendiendo su imagen, afirmando que a ella solo le daba risa ver como ahora quería insultarla diciendo que no tenía nada que ofrecer al espectáculo: "El único recuerdo que se te ocurre, según tú para ofenderme, es decir que yo no tengo talento. De mis talentos tragaste, tus lujos los pagabas con mi carrera. Con ese talento que dicen que yo no tengo le entras al chisme, estás de vieja chancletera, tratando de joder a la madre de tu hijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui