"Representas todo lo que está mal": Conductor de 'Hoy' destroza a Ricardo Peralta en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador del programa Hoy, Sebastián Reséndiz, sigue siendo mordaz y tajante con sus opiniones respecto a lo que considera bueno o malo y exhibiendo incongruencias, por lo cual destrozó sin piedad a su amigo e influencer, Ricardo Peralta, a través de sus redes sociales, declarando que en su punto de vista él no da buen contenido y representa "todo lo que está mal" dentro de la comunidad LGBTQ+.

Reséndiz es un periodista de espectáculos que a lo largo de su carrera siempre ha sido consistente con una cosa, su brutal honestidad, soltando lo que piensa a situaciones de los famosos que muchos tocan con pincitas, él las afronta y dice lo que siente realmente. En estas semanas, con La Casa de los Famosos México ha probado que por más amigo que sea de alguien, como de Agustín Fernández o Shanik Berman, cuando ve que algo no está bien en su escala de valores y pensamientos, lo dice tal cual.

Y ahora, mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, abrió su sección En La Opinión Que Nadie Pidió, para hablar sobre las situaciones más polémicas y relevantes dentro del reality show antes mencionada, como fue la pelea que hubo entre 'Mar' y 'Tierra' la noche del lunes 5 de agosto por una simple broma de sacarle el colchón a Sian Chiong, en la que Peralta se exaltó y hasta acusó de xenofobia.

Y por este motivo, Sebastián declaró que le dio risa ver como se "arrastra" y le dice que lo va a tener toda la vida de su lada aún cuando salgan de la casa, afirmando que es una vergüenza y no puede dejar de reír porque él bien sabe que jamás le hará caso, declarando que todo eso que está haciendo no es representar a la comunidad LGBT+, señalando que no se comparé con Wendy Guevara: "No te compares con Wendy, no te falta algo para ser Wendy, te falta todo, te falta el carisma, tiene ángel, cae bien, hace reír con sus ocurrencias, ¿tú qué?, nomás andar detrás de un wey".

Finalmente, el presentador del ¿De Qué Me Hablas?, señaló que considera que debería de analizar lo que hace, pues en vez de haber hecho algo de verdadero valor está representado todo lo que está mal y que por años se ha tratado de erradicar en los comportamientos de todo el mundo: "Representas a todo lo que está mal, y a todo lo que tantos colectivos honorables han luchado para erradicar, eso representas, y yo también ya te dejé de seguir".

Fuente: Tribuna del Yaqui