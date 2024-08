Subió 23 kilos: Tras retiro de Televisa, actriz llega a 'Hoy' con fuerte confesión de 'divorcio'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien estuvo 4 años retirada de la actuación y que sorprendió al subir 23 kilos años atrás, dejó en shock a sus seguidores debido a que la mañana de este jueves apareció en el programa Hoy y confesó si está al borde del divorcio. Se trata de la guapísima Ariadne Díaz, quien en los últimos años se ha apoderado de la atención de la prensa debido a que se rumoró su posible separación de Marcus Ornellas.

La actriz mexicana, que subió de peso de forma drástica durante su embarazo luciendo irreconocible, debutó en la televisora de San Ángel en el año 2007 con el melodrama Muchachitas como tú, y luego estuvo en las novelas Al diablo con los guapos, La Malquerida y La doble vida de Estela Carrillo, pero sin duda alguna el mayor reto de su carrera ha sido protagonizar Llena de amor, ya que interpretó a una mujer de talla grande y tuvo que usar una botarga que la hacía parecer tener 40 kilos arriba.

Ariadne Díaz a lo largo de los años

Tras volver a la actuación con Vencer la ausencia e iniciar con las grabaciones del melodrama Papás por conveniencia, se especuló que la relación entre Ariadne y Marcus estaría fracturada, ya que la mexicana dejó de seguir al brasileño en Instagram, además se reencontró con su expareja José Ron para su nuevo proyecto. Aunque Ornellas ya echó por tierra los rumores, ahora fue la actriz quien enfrentó este rumor usando su característico sentido del humor.

Eso de últimamente ha sido mucho porque ha estado de locación, lo dejo de seguir en redes, ¿Por qué? Porque el algoritmo todo el tiempo me lo está enseñando, porque obviamente todo el tiempo compartimos cosas, ¿No? Y digo, ¡Ay! ¡Ahorita me cae gordo, ahorita no lo quiero ver! Lo he dicho en mis redes, así de, normalicemos el dejar de seguir, a nuestros novios o maridos cuando nos caen gordos, que ya después los vuelves a seguir".

En una entrevista con el programa Hoy, Ariadne también comentó cómo se enteraron del rumor de separación: "Nos vamos a comer y me dice '¿ya viste que sacaron que estábamos separados?', y yo, ‘¡Ay no! Ya no voy a andar jugando con eso, ya no te voy a dejar de seguir mi amor’. Ay no, no, no, tampoco, no, no, no, ya, ya tampoco se han inventado y aparte, pobre, no, no, pobre Ronnie, pobre, todo, pobre, todo embarrado".

Mientras que en una charla con varios miembros de la prensa, Diaz corroboró lo recién declarado por Ornellas con respecto a que han recurrido a terapia de pareja para salvar su relación: "Sí, sí, y lo hemos hecho, cada uno por su lado y juntos y todo, por supuesto, tenemos 9 años juntos, yo creo que es imprescindible. De repente creo que sigue habiendo muchos abusos con respecto a la terapia, pero como dices, es canasta básica, y todos tendríamos que tomar, por lo menos de vez en cuando, entonces, pues sí".

