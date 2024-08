Taylor Swift por intento de ataque terrorista cancela conciertos; usarían bombas químicas

Comparta este artículo

Sydney, Australia.- A tan solo unas horas de que la exitosa cantante estadounidense, Taylor Swift, tuviera que presentarse en la ciudad de Viena en Australia para presentar el primero de tres shows, acaban de cancelar los tres conciertos, debido a que la confirmación de ataques terroristas planeados para hacer detonar explosivos durante algunas de sus presentaciones, para lo cual usarían bombas químicas, que serían muy peligrosas, según los informes.

Fue hace un par de horas que las autoridades australianas confesaron que habían detenido a dos jóvenes bajo los cargos de conspiración para detonar bombas en uno de los conciertos que presentaría Taylor los días 8, 9 y 10 de agosto del año en curso, siguiendo el itinerario de su tan exitosa gira mundial, The Eras Tour. Hasta el momento se ha informado que el líder de este ataque es un joven de 19 años de edad.

Ahora, después de esta alarmante confirmación, la agencia representante de la intérprete de Anti-Hero empleó su respectiva cuenta de Instagram para anunciar la cancelación de los tres conciertos para salvaguardar a todos los fans, ciudadanos, a sus trabajadores y a la cantante misma: "Ante la confirmación por parte de las autoridades gubernamentales de un ataque terrorista planeado para el estado Ernst Happel, de Viena, no tenemos otra opción que cancelar los tres espectáculos previstos por la seguridad de todos".

De la misma manera, la agencia de representación aseguró que todas las entradas compradas se van a reembolsar en lo siguientes 10 hábiles, compartiendo una liga de internet en el que pueden ir a ver los pasos a seguir para que les sea devuelto el dinero a los fans que compraron sus entradas para cualquiera de los tres conciertos y los horarios en los que se podría hacerlo. Hasta el momento la intérprete de You Belong To Me no ha declarado nada al respecto.

Cabe mencionar que hasta el momento, el Director General de Seguridad Pública de Austria, Franz Ruf, ya se ha pronunciado con varios mensajes, el primero para revelar los dos arrestos, que se tiene en la mira a otros tres sujetos y ahora actualizó la información, señalando que encontraron planes de los "preparativos específicos", como el hecho de que en el domicilio del joven de 19 años encontraron químicos para construir la bomba, la cual sería mortal para la mayor parte de los asistentes.

Taylor cancela concierto en Australia. Instagram @barracuda.music

Fuente: Tribuna del Yaqui