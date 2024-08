Tras boda de Nodal con Ángela Aguilar, Belinda rompe el silencio: "Es como me siento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando Belinda y Christian Nodal terminaron su relación hace poco más de 2 años, la gente esperaba que tanto la actriz rubia como el forajido brindaran alguna declaración con respecto a lo ocurrido, puesto ambos fueron la pareja más mediática del año 2022 y mucha gente estaba ilusionada con su romance, al grado en el que esperaban con ansias el día de la boda de ambos cantantes, pero esto no terminó por concretarse.

Belinda mantuvo una actitud muy hermética y hasta el momento no ha brindado su versión de los hechos, aunque esto no significa que no haya sacado todo el dolor que sintió de ésta y de otras relaciones, sobretodo después de que retomó su carrera en la música desde el año pasado, cuando comenzó a preparar diversas canciones que se estrenarían a lo largo de este año. La primera fue Cactus y la segunda fue 300 noches con Natanael Cano.

Belinda prepara la canción de La Mala y da detalles

Créditos: Internet

De acuerdo con información brindada por la exestrella infantil de Televisa, próximamente se viene un nuevo tema, el cual parece que abordará todo lo que se llegó a decir de ella, durante su ruptura con Christian Nodal, puesto como podrás recordar, se soltaron una serie de rumores que apuntaban a Belinda como la causante de la ruptura, al supuestamente mantener una actitud interesada hacia el sonorense.

La famosa declaró que, el tema titulado como La Mala, había sido inspirado en “las historias, los mitos, las fantasías y las diversas versiones que han inventado” sobre ella. La famosa declaró: “Tiene una letra muy poderosa. Me identifico mucho con esta canción porque es como me siento”. Asimismo, la actriz de Bienvenidos al Edén publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve realizando todos los preparativos pertinentes para que el mencionado tema sea estrenado.

Por otro lado, sus fanáticos se mostraron muy emocionados de que la celebridad se encuentre tan enfocada en su carrera musical, por lo que no tardaron en enviarle mensajes de apoyo en la sección de comentarios de su perfil: “Amo esta Belinda, se atreve a más, esperando ese palazo”, “Ya la amo y todavía no sé ni qué dice”, “Belinda siempre hablando con el idioma de la verdad”, “Bravo mi reina, love you”, fueron algunos de los mensajes.

Fuentes: Tribuna