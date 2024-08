Adrián Marcelo se burla de depresión de Gala Montes; dice la hallarán muerta por sobredosis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de La Casa de los Famosos México se ha alzado en contra de la producción, pues para ellos no hay nada peor que burlarse de la depresión y el suicidio, y aún así no expulsan a Adrián Marcelo, para el cual incluso comenzaron una campaña de firmas para sacarlo, sin embargo, no se ha tomado cartas en el asunto y ahora volvió a burlarse de ello. Afirmó a modo de mofa que Gala Montes estaba muy cerca de ser encontrada "muerta por sobredosis", haciendo referencia a que ella se quitaría la vida.

El presentador de Multimedios oficialmente se ha ganado el titulo como el hombre más odiado en la historia de los realitys de Televisa con un formato parecido al que maneja La Casa de los Famosos México. Adrián prometía ser uno de los más amados al ser comediante y tener millones de seguidores en redes sociales que le festejan su sentido del humor tan agrio y ocurrencias que dejan en jaque a cualquiera, sin embargo, en este programa está perdiendo seguidores y mucho apoyo.

El principal motivo de todo esto ha sido los constantes ataques hacía las mujeres, comenzando con la manipulación a Shanik Berman, señalando que él podía hacer con ella lo que quisiera, por los constantes comentarios sexualizados o despectivos que lanza en contra de Briggitte Bozzo, y más recientemente las burlas sobre la depresión y ansiedad que sufre Gala, pues le dijo que eso solo era una carta, que le hacía falta tener mamá, ser internada en un loquero y que no debería de estar en el reality.

Dichos comentarios, especialmente sobre la actriz de El Señor de los Cielos, han causado que se pida su expulsión de inmediato pues son temas que afectan a millones en México y que hay muchos suicidios porque lamentablemente las personas que sufren de depresión o ansiedad no se sienten seguras de hablarlo por miedo a burlas y ataques. Lamentablemente no hubo sanción alguna, solo un comunicado de La Jefa para hacer un llamado a la paz, que por desgracia solo duró unas horas.

Después de que se pidieron perdón, se abrazaron y bromearon juntos, Marcelo cuando estuvo a solas con los del team 'Tierra' hizo voz de presentador de noticias para decir: "Gala Montes fue encontrada sin vida después de una sobredosis de Clonazepam", haciendo referencia a que se haría adicta a su medicamente para la depresión o que buscaría acabar ella misma así con su vida. Lo más triste para todos, fue que Ricardo Peralta soltó una gran carcajada cuando él armó todo un drama por la broma de sacar el colchón de Sian Chiong del cuarto.

Fuente: Tribuna del Yaqui