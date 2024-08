Bomba en el espectáculo: Filtran supuesta amistad entre Belinda y el hijo del 'Chapo' Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Belinda ha aparecido en más de una ocasión en los titulares de la prensa de México, ¿la razón? La reciente boda de su exprometido Christian Nodal con Ángela Aguilar, lo que provocó que los medios de comunicación recordaran su fallido romance, así como su inesperada separación, un par de días antes de San Valentín del año 2022. Durante la jornada de este jueves, 8 de agosto, el escándalo volvió a alcanzar a la diva del pop.

La belleza de la famosa es tal que ha logrado flechar los corazones de una gran cantidad de personas en el medio de la farándula, ya sea jóvenes o adultos, como es el caso de Lupillo Rivera, Belinda, ha estado “ganando como siempre”, lo que ha llevado a la prensa a vincularla de manera amorosa con una gran cantidad de hombres y, durante la jornada de hoy se sumó un nuevo nombre a la larga lista, aunque este último es muy controvertido.

Belinda es vinculada al hijo del 'Chapo' Guzmán

Se trata del hijo del narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos. La encargada de sacar esta noticia al a luz fue la periodista especialista en temas del crimen organizado, Anabel Hernández, quien reveló que la cantante de éxitos como Luz Sin Gravedad habría mantenido varias veladas en compañía de Archivaldo Guzmán Salazar, descendiente del mencionado capo.

Según lo dicho en la entrevista realizada por María Luisa Valdés, para su podcast, Belinda y Archivaldo habrían llegado a tener algo más que una amistad, en el pasado, pero las cosas no llegaron a madurar completamente, por lo que terminaron convirtiéndose en amigos. Según lo dicho por Hernández, ella obtuvo dicha información de Dámaso López Serrano, quien es mejor conocido como el ‘Mini Lic’, exoperador del Cártel de Sinaloa.

Periodista asegura que Belinda tendría amistad con el hijo del 'Chapo'

Según lo dicho por la periodista, el excriminal procuró tener mucha cautela al mencionar este dato y aseguró que no podía jurar este dato porque no había estado ahí al momento en que ocurrieron los hechos, pero llegó a escuchar que Iván mencionaba mucho el nombre de Belinda, a quien presumía mucho. Cabe señalar que, hasta el momento, la cantante de 300 Noches no ha emitido ninguna postura al respecto.

