¡Destrozada! Paola Rojas reaparece en Televisa y llora dolorosa muerte: "Le pedí perdón"

Ciudad de México.- Luego de haber abandonado los foros de Televisa por varias semanas para tomar sus merecidas vacaciones, este miércoles 7 de agosto Paola Rojas regresó a la televisión y lo hizo a través del reciente capítulo del programa Netas Divinas. En su regreso a la pantalla chica, la periodista mexicana no pudo evitar romper en llanto debido a que habló de una dolorosa muerte familiar.

La conductora mexicana, que hace unas semanas sufrió la muerte de su amiga Verónica Toussaint, contó que durante su descanso aprovechó para irse de viaje con sus hijos Leonardo y Paulo, así como su madre, la señora María Antonieta. Rojas comentó que aunque tenían pensado visitar otro país, finalmente sus vacaciones tuvieron lugar en distintas partes de Grecia.

Todavía no lo proceso, fue muy hermoso y muy mágico, el viaje lo planeamos de última hora", inició su relato.

Y de forma impactante, Paola explicó que tanto ella como su mamá estuvieron en este país 23 años atrás, justo cuando murió su abuela materna. Con lágrimas en los ojos, Paola compartió que en aquella época, ella decidió regalarle un viaje sorpresa a la mujer que le dio la vida, sin imaginarse que justamente en esas fechas moriría su abuela: "Un día antes de llegar a Mykonos, mi mamá y yo nos dimos cuenta que iba a coincidir nuestra estancia ahí".

Rojas confesó que el 17 de julio del año 2001, ella y su madre estaban de paseo en la mencionada isla cuando su familia en México les avisó de la muerte de su abuela: "El día que se murió mi abuela, su madre, y mi mamá no se separaba de ella, cada vez que mi abuelita se ponía mal, mi mamá se encargaba de salvarla, le hablaba a la ambulancia, etcétera".

La periodista explicó que en aquellos años, ella estaba viviendo en Viena, Austria, y debido a que su mamá no la visitaba, la obligó a ir pagándole un viaje: "Casi la forcé, estuvimos juntas en un crucero y estando en ese crucero, recibimos la noticia". Fue en estas vacaciones que murió su abuelita y ella se sintió muy culpable de que su madre no estuviera a su lado para despedirla: "Imagínate la culpa de que mi madre no se separó de la suya y cuando yo la separo de ahí, ella muere, mi mamá se me desploma llorando", dijo con la voz entre cortada.

No le dio tiempo ni de venir al velorio", añadió.

Paola confesó que aprovechó este nuevo viaje para pedirle perdón a su mamá por quitarle el privilegio de ver partir a su madre y no pudo contener las lágrimas: "Pues ahí le pedí perdón por haberla separado de su mamá, y me dijo 'al contrario, yo te perdoné hace mucho y entendí que tenía que separarme de mi mamá para dejarla morir' y que me lo dijera fue tan hermoso", dijo muy conmovida. Este momento de reflexión provocó lágrimas entre el resto del elenco de Netas Divinas, quienes la abrazaron por esta emotiva situación.

