Enferma y sin exclusividad: Tras retiro de Televisa, actriz se une a Chapoy y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa hace algunos años y que hace poco confesó un nuevo problema de salud, dejó sin palabras a sus fans debido a que dio una entrevista exclusiva a Pati Chapoy que se está transmitiendo en el programa Ventaneando. La también cantante y conductora confesó que para alcanzar su bienestar emocional, decidió renunciar a tener familia.

Se trata de la querida Violeta Isfel, quien comenzó su carrera participando en los melodramas María Isabel y ¡Vivan los niños!, pero sin duda alguna el proyecto que la lanzó a la fama internacional fue Atrévete a soñar, donde dio vida a la villana Antonella. Ya en su juventud realizó las novelas Porque el amor manda y Mi marido tiene familia, la serie Renta congelada y hasta formó parte del programa Me caigo de risa.

Sin embargo, cuando la intérprete de 39 años dejó de gozar de exclusividad, se enfrentó a un duro momento en su economía. Durante la época de pandemia, debido al cierre del medio artístico, Violeta montó su propio restaurante de hamburguesas y banderillas. Aunque logró tener dos sucursales, la actriz terminó cerrando ambos locales para regresar a trabajar en la industria del entretenimiento.

Esta semana, Pati Chapoy presumió que Isfel le había dado por primera vez una entrevista exclusiva, que están transmitiendo por segmentos en Ventaneando. Entre las primeras declaraciones que hizo la actriz fue reconocer la mala relación que tiene con sus padres y hasta dijo que tiene años sin convivir con ellos. La famosa compartió que a su mamá no le gustó para nada que ella se independizara desde corta edad, porque esto implicaba que ya no los iba a mantener.

Violeta comentó que su padre era alcohólico, por lo que había muchos problemas en casa y a la corta edad de 15 años decidió irse a vivir con su novio, quien luego se convirtió en papá de su único hijo: "Me salí de Guatemala para irme a Guatepeor sin saber que me voy a casa de los papás de mi hijo". La intérprete contó que no recibió buenos tratos viviendo con sus suegros, por lo que luego de dar a luz tuvo que salirse de su hogar.

Isfel explicó que junto dinero de una beca que tenía porque seguía yendo a la escuela y consiguió rentar "un cuartito" para vivir al lado de su hijo Omar. Desafortunadamente, el papá del menor jamás se hizo responsable y explicó que hasta la fecha no lo ha vuelto a ver: "Ni siquiera sé si está vivo o muerto, se desapareció" explicó la actriz, dejando en shock a todos.

Fuente: Tribuna