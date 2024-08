¡Está destrozada! Alicia Villarreal se entera de 'infidelidad' de su esposo y así reaccionó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin pelos en la lengua, a su salida de Televisa varios reporteros se abalanzaron sobre Alicia Villarreal y le cuestionaron sobre la relación con su esposo, Cruz Martínez, y si es que se iba a separar por su presunta infidelidad, a lo cual la querida cantante reaccionó sorprendida y confesó que ahí acaba de enterarse. Pocas horas después, en exclusiva para Imagen TV se mostró que está destrozada por la situación y hasta piensa en el divorcio.

La intérprete de temas como Ay Papasito hizo frente a la polémica, luego de que se filtraran las presuntas imágenes de su esposo, Cruz Martínez, acompañado de una misteriosa mujer en un bar, desatando rumores de presunta infidelidad por parte del exintegrante de Kumbia Kings. Fue en entrevista para el programa De Primera Mano, la exitosa cantante rompió el silencio y habló sobre su estado sentimental.

La intérprete de Te Quedó Grande la Yegua, al ser cuestionada sobre si estaba separada y cómo estaba manejando las habladurías sobre las imágenes de su marido con otra dama, Alicia dijo: "Estoy, ahorita, pues, con una noticia que me acabo de enterar, entonces, de repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas. Tengo muchos años en la industria y me ha pasado de repente que no sé cómo reaccionar".

Entonces, yo me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar. Es una relación adulta. Somos dos adultos, hemos vivido muchas cosas. Muchas cosas han sido ciertas, otras no han sido ciertas", agregó.

Tras negar que este tipo de escenarios de su pareja le sorprendan, la exesposa de Arturo Carmona confesó que se siente dolida por la situación en la que la puso Cruz Martínez, ya que no se esperaba este tipo de cosas por todo lo compartido a lo largo de casi 20 años: "A todas las mujeres nos duele cuando algo sentimos que está mal, ¿verdad?, porque tenemos una relación de mucho tiempo, una familia, unos hijos, pero también soy una mujer madura. Una mujer que ha vivido muchas cosas, una mujer que ha enfrentado tanto, que estoy lista para lo que tenga que suceder".

A la pregunta directa sobre si está curtida en este sentido, Alicia replicó: "Somos dos personas adultas que tenemos que llegar a un acuerdo y tener la mejor de las pláticas". Por otra parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló en el programa Sale el Sol que, tras su charla con Alicia, la artista de 52 años le confesó su decisión de no perdonar al músico y productor estadounidense de ascendencia mexicana: "Al terminar la entrevista me dijo 'Gustavo, no es la primera y va a ser la última porque esto ya se acabó'. Ya es definitivo, que no hay vuelta atrás".

