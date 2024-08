La Divaza asegura que no van a sacar a Adrián Marcelo ¿La producción lo protege?

Ciudad de México.- A estas alturas ya todos tenemos una opinión de La Casa de los Famosos México, si bien de la primera semana a la segunda hubo cambios abruptos en los puntos de vista, como el inesperado apoyo hacia Shanik Berman que en pocos días se transformó en rechazo por su traición hacia el equipo Mar. A partir de entonces, las perspectivas se han mantenido estables y se sabe quiénes son los favoritos y a quienes el público quiere ver fuera. A esta conversación se sumó La Divaza, cuyo enfoque llama la atención si tenemos en cuenta que él formó parte de este reality show.

El influencer partió del alboroto más reciente que surgió a raíz del muy polémico colchón de Sian Chiong. Esta broma funcionó como un parteaguas que separó aún más a los habitantes y dejó al descubierto las ya sospechadas enemistades. Para el cantante el motivo del pleito cayó en la exageración, pues insinuó que el acto no había sido tan grave.

Como sabemos, esto dio pie a diversas discusiones. Una de las más acaloradas fue la que sostuvo Adrián Marcelo contra Gala Montes, cuya salud mental fue desprestigiada. Dado que el youtuber calificó de 'falsa' la depresión de la actriz, todo el público se le fue encima con todo tipo de críticas y hasta peticiones para que lo expulsaran. Para La Divaza también reprochó las palabras de Adrián Marcelo, pues recordó que él tuvo que salir del programa porque su estabilidad mental se vio afectada.

Adrián Marcelo diciendo que una deprimida no puede estar en 'La Casa de los Famosos', me afecta porque yo me retiré de la casa justo por eso".