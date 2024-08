¡Lo humilló! Tras infidelidad, examante de Mayrín Villanueva tunde a Eduardo Santamarina con mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Famoso examante de Mayrín Villanueva sorprendió a todos los televidentes y fans del medio artístico debido a que hizo fuertes declaraciones y le mandó un fuerte mensaje a su actual esposo, Eduardo Santamarina. Se trata del actor mexicano Jorge Poza, quien estuvo al lado de la protagonista de novelas durante más de una década y tuvieron dos hijos en común: Sebastián y Romina Poza.

Como se recordará, la estrella de la serie Vecinos, donde interpreta a la guapa 'Silvita', y Poza estuvieron juntos durante 11 años y aunque parecían muy felices, terminaron su relación de forma abrupta. En ese entonces, de inmediato se especuló que Mayrín podría haber sido infiel, no obstante, pasaron varios años para que ella lo admitiera.

La protagonista de melodramas como Si nos dejan engañó a Jorge con su actual esposo, de quien se enamoró mientras estaban grabando juntos la exitosa novela Yo amo a Juan Querendón. "Yo no soy nada para perdonar, además creo que la misma vida se encarga de encaminarnos y decirnos en dónde hemos cometido errores, entonces, yo no soy quien perdona, por lo menos no en mi vida", dijo Jorge años atrás al ser cuestionado de la infelidad.

Jorge Poza y Mayrín Villanueva terminaron por una infidelidad

A una década y media de aquel escándalo, esta semana Poza hizo fuertes declaraciones sobre qué opina de que sus hijos con Mayrín hayan vivido la mayor parte de su vida al lado de Eduardo Santamarina. El intérprete de 46 años platicó en exclusiva con TVNotas y señaló que aunque está agradecido con 'Lalo' por la forma en la que trata a sus hijos, no considera que sea su segundo padre.

El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín (Villanueva) su mamá", mencionó Jorge.

Poza aclaró que él siempre ha sido un padre presente en la vida de sus hijos y le envió su agradecimiento a 'Lalo' pero le advirtió que él no era el papá de los jóvenes: "Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo", mencionó el originario de Hidalgo.

Las declaraciones de Jorge Poza sorprendieron a propios y extraños debido a que Eduardo Santamarina en varias ocasiones ha expresado todo su amor por Romina y Sebastián, pues incluso los considera como sus propios hijos. De hecho, el galán mexicano mencionó que se sentía orgulloso de la educación que les dio a ambos, junto a su hija menor Julia Santamarina, por lo que estaba confiado cuando tomaron la decisión de irse a vivir solos.

Instagram @eduardosantamarinamx

Fuente: Tribuna