"Váyanse a la ver...": Héctor Martínez abandona en vivo 'La Academia' furioso por esto

Ciudad de México.- El director y experto en la industria musical, Héctor Martínez, ha demostrado que no piensa tolerar lo que él percibe o cree que son las faltas de respeto a su nombre, por lo cual ha puesto en su lugar a más de uno en vivo de La Academia, pues recientemente abandonó furioso el foro en el que se estaba grabando en directo una de las secciones del programa por sentirse humillado, así que les expresó a los presentes un "váyanse a la ver..." por su falta de respeto.

Como estrategia para conseguir mayor interés por parte del público, en el reality de canto se ha creado la sección de Camino A La Fama, en la cual se puede ver a Ricardo Casares y Vanessa Claudio liderando el segmento, para hablar con respecto a los avances de los participantes, además de que también se han parodias y se divierten con los resbalones que tienen los integrantes del reality y también sus profesores y directivos.

En esta ocasión, dicha sección del programa de TV Azteca, tuvieron de invitado a Martínez, el cual es encargado de todos los presentes y los que mayormente cuida cada detalle de lo que sucede en clases para que lleguen al escenario con las mejores armas para los conciertos. Para honrar su presencia quisieron hablar de varias frases que resultaron muy graciosas para el público dado a que lo consideraban algo redundante y ya que en Camino A La Fama todo se toma muy a chiste, quisieron bromear al respecto.

Pero, desde un inicio Martínez le advirtió que si él sentía que se estaban burlando iba a pasar a retirarse ya que no iba a soportar ese tipo de acciones, a lo que todos declararon que le guardan respeto y jamás harán algo para humillarlo. Acto seguido, pasaron la frase en la que dice que desde ese momento el escenario ya debe de ser una parte de su cuerpo, y Ferka tomó la palabra preguntando que si ella que parte del escenario sería ella, mientras Vanessa y Ricardo señalaban que sí que parte de ellos sería el escenario, todos riéndose ligeramente.

Para el director del reality producido por Andrés Tovar, la situación fue una completa burla, por lo que se levantó de la silla, hizo la señal de paz y se despidió, y cuando le pidieron que no se fuera, que regresara, este dijo: "No, váyanse a la v...", cumpliendo con su palabra. Pese a este tenso momento, los presentadores siguieron con la próxima frase y se rieron divertidos haciendo comentarios humorísticos. Hasta el momento Héctor no ha dicho nada al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui