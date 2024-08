Bomba en Televisa: Conductoras de Televisa tienen acalorada discusión en pleno foro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el foro del exitoso programa Netas Divinas fue el escenario perfecto para una acalorada discusión y en esta ocasión fueron dos conductoras del elenco quienes protagonizaron el fuerte momento. Las involucradas fueron Daniela Magún y Natalia Téllez, quienes tuvieron una pelea verbal mientras se tocaba el tema de la sensualidad y la maternidad.

La delicada situación arrancó cuando la cantante del grupo Kabah confesó que desde que ella se convirtió en madre, decidió cambiar su forma de vestir en los shows para evitar avergonzar a sus hijos. "Yo sí lo hice, me cuido mucho a mí como mujer, pero en el escenario sí cuido que mis vestuarios, nunca quisiera avergonzarlos, o que sus amigos lo vieran", explicó y de inmediato Natalia se mostró en contra de su postura.

Daniela mencionó que para nada sentía que se estuviera equivocando y confío en que la decisión que había tomado era la correcta: "Lo hice consciente Nat, fue una decisión que yo tomé, no es que soy recatada, sigo siendo extravagante pero en el tono sensual sí soy más cuidadosa". Consuelo Duval por su parte opinó que los hijos de Magún forman parte de una generación que no se fija en eso: "Ya no están en la generación de criticar a las mamás porque se visten".

Daniela y Natalia Téllez tuvieron una acalorada discusión

Un niño que va a decir 'qué buena está tu mamá', lo va a decir sin el escote o con el escote", respondió Natalia.

Por su parte, Daniela siguió defendiendo su postura: "Yo misma me empecé a sentir incómoda, cuando antes no me sentía, y dije 'es momento de (cambiar mi vestuario)". Mientras que Téllez mencionó que su compañera sí hizo bien en decidir modificar su forma de vestir solo porque ella lo quiso y no porque se sintió presionada a hacerlo. "Lo que no tiene que cambiar es el vestuario de las chicas, sino el discurso", respondió Nat.

Mi trabajo va más allá de qué tan sexy o bien me vea", dijo la famosa cantante.

Mientras que Téllez mencionó en un entorno muy distinto y sin tantos prejuicios sobre la desnudez y la sensualidad: "Mi jefe siempre me ha dicho 'el cuerpo no es vergonzoso', el escándalo es que el cuerpo de la mujer sea un tabú... Hay una resistencia social, hay que apuntar en que no habita vergüenza en el cuerpo". Debido a que no se logró llegar a un punto medio entre Natalia y Daniela, Consuelo cerró la discusión diciendo: "Amigas, no peleen".

