Bruno Mars inaugura el Estadio GNP de Acapulco tras destrozos Huracán Otis; sufren incidente

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- El reconocido y muy querido cantante estadounidense, Bruno Mars, dio uno de los mejores conciertos que se han visto en México en los últimos años, pues hizo cantar, bailar y enloquecer de emoción a los miles de asistentes a la inauguración del Estadio GNP, ya que tras los terribles destrozos que dejó el Huracán Otis en su paso por Acapulco, es el primero que se realiza en 10 meses. Se documentó que sufrieron pequeño incidente con la estructura.

El poder de la naturaleza siempre ha sido impredecible y en lo confirmaron el pasado mes de octubre del 2023, debido a que azotó con una fuerza sin precedentes el huracán antes mencionado, dejando devastadoras perdidas humanas irreparables y los destrozos en pequeños y grandes comercios, hundiendo barcos, derrumbando casas y dejando con terribles daños departamentos, edificios y sus rstadios.

El Estadio GNP Seguros fue uno de estos afectados, por lo cual se vieron en la necesidad de cancelar los conciertos que estaban programas para darse en este desde ese mismo mes de octubre del 2023 hasta este mes de agosto del 2024, siendo el de Luis Miguel y Ha-Ash, uno de los cancelados, señalando que serían removidos y los boletos comprados para las fechas canceladas serían válidos para la nueva que colocaran, dado a que se trató de un evento inesperado.

Ahora, a 10 meses de lo sucedido, oficialmente se ha abierto el mencionado recinto para poder comenzar con los concierto, siendo el intérprete de When I Was You Men quien estrenó el lugar renovado al 100 por ciento. La gente estaba maravillada con las interpretaciones, el gran espectáculo que brindó sobre el escenario, entre su baile, canto y el estilo musical que manejó, rindiendo homenaje a México con una de sus canciones más reconocidas, El Sonidito.

Pero, mientras que todos se encontraban disfrutando del gran show que brindo el cantante de temas como Finess, en el recinto ocurrió un pequeño incidente, ya que una pequeña parte de la estructura de este falló y se rompió un pedazo de lo que cierra el domo del estadio, siendo este captado en video. Afortunadamente, no hubo ningún herido y no fue algo de mayor impacto, pues solo se generó una pequeña abertura que fue documentada.

Fuente: Tribuna del Yaqui