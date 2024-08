Deprimido y hundido en alcohol: Tras volverse mujer y enviudar, exactor de TV Azteca se confiesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien ha realizado proyectos tanto en Televisa como TV Azteca y que años atrás quedó viudo, se encuentra en medio de un fuerte escándalo pues se reportó que está hundido en el alcohol luego de que también se mencionara que cayó en depresión. Tras tantos dimes y diretes, el histrión decidió romper el silencio y compartió una fuerte noticia sobre su vida personal.

Se trata del querido Humberto Zurita, quien realizó los melodramas De pura sangre, El Maleficio, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas en la empresa de San Ángel, y en algunos de ellos hasta compartió créditos con su esposa Christian Bach (qepd). Mientras que en la televisora de Ricardo Salinas Pliego hizo las novelas El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo.

Pese a que mantiene un perfil bajo y está alejado de las polémicas, recientemente el nombre de Zurita se volvió tendencia luego de que se difundiera un video en donde aparentemente aparece en estado de ebriedad y hablando sobre una presunta crisis financiera. En las imágenes aparece caminando con dificultad y abrazado al productor Gabriel Varela, a la salida de un restaurante en la Ciudad de México.

Tras ser víctima de todo tipo de comentarios y críticas, Zurita aclaró en entrevista para el programa Al rojo vivo que nada fue como lo contaron en el programa de YouTube, En Shock. "Salimos de ahí, y yo como a la cuadra, cuadra y media, empecé a sentirme mareado, como que me dio el aire, y le empecé a decir a él, 'ay, creo que ando medio pedo, agárrame porque, este, me siento medio tomado'", relató el actor de la obra Papito Querido, donde se vuelve mujer sobre el escenario..

Asimismo, Humberto compartió porqué en el video se escuchan las palabras "medio millón de dólares", frase que desató especulaciones sobre una aparente deuda que hasta lo dejó en depresión: "Yo estoy diciéndole todo lo contrario, estoy diciendo quiero un millón, quiero medio millón de dólares, estoy bromeando con él sobre el trabajo". Además, el actor compartió que la única razón por la que podría haberse deprimido es por la muerte de Christian, pero no lo hizo.

Están especulando cosas que si yo, que si entonces he agarrado el alcohol porque se murió mi mujer. No señor, yo no tengo ese carácter, mi carácter va mucho más allá de eso, es mucho más poderoso que eso. Si algo muy importante ocurrió en mi vida, pues fue la muerte de mi mujer, ¿no?, pero que frente a eso yo tengo dos hijos hermosos que tengo que cuidar", recalcó.

Por último, el artista de 69 años reveló qué fue lo que le comentó su actual pareja, Stephanie Salas, sobre la polémica de su presunto alcoholismo: "Me dijo 'Baby, mira lo que te sacaron'. Pero yo eso ya se lo había contado, yo soy un ser humano común y corriente, muy trabajador. Así que no soy alcohólico, no padezco esos síntomas, no tengo depresión", precisó Zurita.

Humberto Zurita y Christian Bach

Fuente: Tribuna