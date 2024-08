Destrozada, Maribel Guardia se viste de luto y manda desgarrador mensaje: "Me derrumbo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este viernes, 9 de agosto, la afamada actriz y cantante, Maribel Guardia alertó a sus poco más de 9,1 millones de seguidores, después de que envió un desgarrador mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, ¿la razón? Se encontraba atravesando un momento muy duro debido a la muerte de la persona que más ha amado en su vida. A continuación te contamos los detalles.

Como algunos recordarán, el día 9 de abril del año 2023, el mundo de la farándula entró en shock cuando trascendió la noticia de que el hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, había perdido la vida cuando se encontraba en el interior de su casa, en la exclusiva zona de Jardines de Pedregal, en la Ciudad de México. Inicialmente, se llegó a decir que el famoso se quitó la vida derivado de la depresión que sufría por la muerte de su padre en el 2015, pero más tarde se retiró dicha información.

Julián Figueroa falleció el día 9 de abril

Los meses consecuentes fueron terribles para la actriz de Corona de Lágrimas, quien si bien retomó el trabajo prácticamente a las dos semanas de ello, la realidad es que la pérdida de su hijo se trata de un tema que aún a la fecha se encuentra trabajando, hecho que demuestra cada vez que llega el día nueve en el calendario, tal y como ocurre esta jornada de viernes, puesto se trata de la fecha en que recuerda a su hijo.

La famosa compartió un mensaje que, si bien resaltó por ser más breve que en otras ocasiones, sí dejó en claro que aún se encontraba sufriendo por la partida de su hijo, en él declaró: “15 meses que te fuiste. En este día siempre me quito la armadura con la que me visto y me quedo desnuda de tristeza, siempre me derrumbo. Te extraño papito”, declaró la querida actriz. Ante dichas declaraciones, las famosas Ximena Herrera y Consuelo Duval acudieron a brindarle consuelo a la famosa.

Maribel Guardia sufre la muerte de Julián Figueroa

¿Qué ha hecho Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa?

La actriz ha procurado salir adelante mediante su trabajo y enfocándose en su único nieto, José Julián Figueroa, a quien suele cuidar y hasta se lleva a lujosos viajes, como la ocasión en la que fueron todos juntos a Miami. Actualmente, la actriz se encuentra trabajando en el proyecto de Lagunilla, Mi Barrio, donde tiene el papel protagónico y de vez en cuando publica fotografías con los artistas invitados que llegan a ir.

