¿En bancarrota? Juan Osorio reconoce que se le han ido "ahorros" en sostener 'Aventurera'

Ciudad de México.- Aventurera ha tenido un camino complicado. Desde su fecha de inicio recolectó críticas negativas en contra de la protagonista que llevaron a la dirección a soportar presiones que le exigía cambiar de actriz principal, hasta salir de la cartelera antes de tiempo debido a la poca audiencia que ha tenido. Sobre el tema han corrido litros de tinta y esta vez se suman las declaraciones de Juan Osorio, la figura detrás de este proyecto.

Si algo hay que aplaudirle es que se ha mantenido firme ante los comentarios que se empecinan en desprestigiar su trabajo, al que han calificado como fracasado y aburrido. En una entrevista para Venga la Alegría reconoció que el camino no ha sido sencillo por todos los señalamientos en su contra, sin embargo, su pareja, Eva Daniela, ha fungido como un pilar que lo ha alentado a no darse por vencido y seguir defendiendo la puesta en escena.

Además de brindarle apoyo emocional, ha sido un sostén económico. Por otra parte, agradeció a todos sus amigos que no le han soltado la mano y le han ayudado a impulsar Aventurera, cuyo rostro principal es el de Irina Baeva. Una de las estrategias que Osorio implementó para darle un soplo de aire fresco a las funciones es invitar a La Sonora Santanera, con la esperanza de que este elemento extra atraiga a más público.

Y sí, no ha sido fácil, me ha costado, y ha costado que invite a los actores a que me apoyen y todo, a mi mujer, o sea, Dani ha sido fundamental, ha dicho ‘aquí están mis ahorros y tómale, y sigue adelante’, y no se ha rajado, entonces yo he apostado, yo he estado aquí, sosteniendo la obra y buscándole, y con mis amigos, tengo amigos que me han hecho el favor de apoyarme".