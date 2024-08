Filtran que ninguno de los amigos de JLo estaba de acuerdo con su boda con Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron hace 2 años, salieron a la luz diversas declaraciones de amigos y familiares cercanos a la pareja que apoyaban al 100 por ciento esta unión; sin embargo, el verdadero círculo íntimo de la cantante de On The Floor no estaba muy contento con las decisiones de la protagonista de Cásate conmigo, puesto consideraban que el actor de Gone Girl no daría la talla para hacerla feliz.

Recientemente, el medio Page Six lanzó un informe en el que revelaron algunas entrevistas a amigos cercanos a la actriz de Experta en bodas y la mayoría coincidió en que siempre tuvieron sus reservas con Ben Affleck. Entre ellos resalta el representante de la ‘Diva del Bronx’, Benny Medina, quien fue un factor clave para que la celebridad se convirtiera en la estrella mundial que es actualmente. Según reportes, esta persona no soportaba al actor de Batman vs Superman.

Amigos de JLo estaban en contra de su boda con Ben Affleck

Los motivos de su molestia hacia Affleck radicaban en que el manager puso a Ben en su lista negra desde que él y Jennifer terminaron su compromiso hace 20 años; sin embargo sentimiento es compartido: “Los dos no se soprotan. No se llevan bien y todavía hay rencor”, declaró un informante a Page Six; pese a ello, Medina decidió apoyar a Lopez cuando regresó con el actor casi 20 años después y se reservó cualquier punto de vista cuando se anunció el tema de la boda: “Mantuvo la boca cerrada. Su actitud fue: ‘No voy a decir nada’. No hubo ningún comentario de ‘Bien por ti’, pero tampoco fue negativo al respecto. Él la conoce y sabía que ella se casaría con él sin importar nada, entonces, ¿cuál es el punto?”, dijo el infoarmante.

Pero Medina no fue el único en contra de la unión, puesto la boda de Ben y Jennifer también causó estragos en la relación de la actriz de Una boda explosiva con su mejor amiga, Leah Remini, quien antes de que ambas estrellas contrajeran nupcias, retó a la famosa a recordar el motivo por el que terminó su relación en primer lugar. La mujer le habría dicho a Lopez: “Es egoísta y no está totalmente comprometido como pareja. Jennifer estaba tan enojada que cortó todos los lazos con ella”, declaró.

Otro informante le dijo al mismo medio que, en realidad, ninguna persona cercana a Jennifer estaba de acuerdo con esa boda y que, la única que apoyaba a Lopez era su propia madre. Por último reveló que si aún no se han divorciado es porque Ben ha estado posponiendo todo con la finalidad de evitar humillar más a Jennifer, cosa que no ha salido del todo bien, ya que, el nombre de la celebridad continúa en la boca de todos.

“A nadie excepto a su madre (de Jennifer) le gusta Ben Affleck. Es un imbécil de talla grande. Ella (Lopez) está furiosa. La ha humillado. Él fue quien inició todo esto de volver a estar juntos.”

Fuentes: Tribuna