¡La destrozó! Irina Baeva da duro golpe a Geraldine Bazán tras filtrar secreto con Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un mes de que el galán de Televisa Gabriel Soto confirmara su soltería tras poner fin a su relación con Irina Baeva, es ahora la actriz rusa quien vuelve a hablar del tema y hace una fuerte confesión. Tras revelar que ella nunca estuvo de acuerdo con dar la noticia de su ruptura, ahora Irina dio un fuerte golpe a Geraldine Bazán al compartir un fuerte secreto de la relación que mantuvo con el mexicano.

Como se sabe, los intérpretes de novelas como Soltero con hijas y Amor Dividido pusieron fin a su relación tras 5 años de relación sentimental y a escasos meses de haber unido sus vidas mediante una boda espiritual. Tras todas las críticas que recibió la nacida en Moscú y que el propio Gabriel negara estar casados, recientemente decidió romper el silencio y compartió más detalles de este suceso en una entrevista exclusiva para la revista ¡HOLA!.

Días atrás doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine, confesó que quería saber si sus nietas estuvieron presentes en la ceremonia íntima del matrimonio debido a que Gabriel e Irina se casaron mientras su hija se encontraba dentro del reality La Casa de los Famosos, de Telemundo, y como se recordará, Bazán había manifestado que no le agradaba mucho la convivencia entre las menores y la actriz rusa.

Ahora Irina reveló que su enlace contó con la presencia de varios testigos, entre ellos las hijas de Gabriel, Elissa Marie y Alexa Miranda. "Las niñas, la familia de Gabriel, la más cercana, su primo con su familia y tres amigos, de mis más cercanos amigos, estuvieron ahí también conmigo", explicó la protagonista de la obra Aventurera.

Irina Baeva volvió a hablar de su boda simbólica

Y Baeva reiteró que "todos" los seres queridos de Soto estuvieron al tanto de su boda, que se realizó en Acapulco: "Se compartió con nuestras familias, con mis papás, con mi hermana, con ellos, con la familia de Gabriel, con toda la familia de Gabriel. Compartimos las imágenes, compartimos la noticia. Fue algo muy pequeño, fue algo muy simbólico, fue para nosotros, más que nada porque tomamos la decisión".

En este sentido, la antagonista de la telenovela La historia de Juana aseveró que luego de este paso, tanto Gabriel como ella habían planeado casarse de forma legal. "Se había hablado con una jueza, se hizo todo el procedimiento, porque realmente un poco burocrático es el proceso para los extranjeros, que se tiene que hacer el apostillado de un acta de nacimiento, se tiene que traducir con el perito, se tiene que sellar. Toda la documentación, todo este proceso se había iniciado".

Irina, de 31 años, dijo que la única razón por la que no se realizó la boda civil fue porque tanto Soto como ella estaban llenos de compromisos laborales y no tuvieron tiempo de hacer el trámite: "Habíamos pospuesto la fecha de firmarlo porque necesitas avisar con tiempo de anticipación y la verdad es que nuestro trabajo luego es un poco complicado porque yo estaba grabando. Entonces, escoger un día donde hay constantes cambios fue un poco complicado y por eso no llegamos a ese paso", finalizó.

Fuente: Tribuna