¿Romance en 'La Casa de los Famosos'? Fans detectan señales de coqueteo en 'Mar'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos nos ha traído de todo, desde giros inesperados sobre personajes que entraron cayendo bien y ahora son rechazados por el público, hasta discusiones que excedieron los límites al banalizar un tema tan delicado como lo es la salud mental. No todo ha sido malo y también nos ha presentado alianzas inusuales, pero muy queridas, como lo fue la que construyó Arath de la Torre con el cuarto 'Mar'. Pero el público busca más y para saciar su sed de entretenimiento han empezado a circular rumores de un posible romance entre participantes, y no, no involucra a Gomita con Agustín, ni a Sian Chiong con Ricardo Peralta. Los fans han ido más allá y según su perspectiva, han detectado señales de coqueteo entre Gala Montes y Karime Pindter.

En redes sociales abundan los videos de escenas en las que ambas conviven u opiniones que refuerzan la creencia que entre ellas ha empezado a germinarse algo más que amistad. Por ejemplo, Gala llegó a mencionar que para ella era sagrado dormir sola, sin embargo, hace unos días convenció a Briggitte Bozzo de cambiarse de cama con tal de ella poder compartir colchón con Karime a la hora de acostarse. Asimismo, los espectadores han notado que han tenido gestos que podrían indicar sentimientos amorosos, tal como tomarse de las manos, recostarse la una sobre el hombro de la otra o seguirse con la mirada.

A este ship lo han bautizado como 'Garime' y basta una búsqueda del término en X o TikTok para darse cuenta de la magnitud que ha alcanzado este rumor. Sin embargo, la audiencia sufrió un tropezón luego de que Karime le confesara a Gomita que ella sólo veía a su compañera de cuarto como 'una gran amiga'.

Muchos lamentaron que haya sido el ship más corto de la historia y que se hayan truncado las ilusiones a una semana de haberse formado, aunque otros mantienen firme sus esperanzas y se dicen seguros de que es cuestión de tiempo en que alguna ceda. Explicaron que los mejores romances son cuando empiezan por la negación y otros encontraron lógico que la ex de Acapulco Shore ocultara sus sentimientos ante Gomita, teniendo en cuenta de que ya no hay confianza entre ellas y la integrante de 'Tierra' podría usar esta vulnerabilidad en su contra.

Fuente: Tribuna Sonora