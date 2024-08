Secretaría de la Mujer pide castigo a Adrián Marcelo por agresión a Gala Montes en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La indignación a nivel nacional en contra de Adrián Marcelo y su aparente protección dentro de La Casa de los Famosos México ha llegado a altas esferas, pues la Secretaría de la Mujer, empleó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la productora de dicho reality show, en el que exige un castigo para el polémico presentador por haber violentado a Gala Montes de manera verbal, emocional y psicológica durante la noche del lunes 6 de agosto, afirmando que en Televisa no deben permitir estas agresiones.

El reality show en esta semana se salió completamente de control y hasta todos, incluido el líder que fue Adrián, quedaron nominados con riesgo de eliminación. Aunque La Jefa aseguró que fue por el complot de todos para nominar, la realidad es que habría sido por la presión social para que expulse al presentador de Multimedios de forma inmediata, debido a que se burló de la depresión de Gala, le dijo que le hacía falta mamá e infancia, que no debería de estar en ese programa pues los depresivos no gustan y que es solo una carta de simpatía y debe ir a terapia.

Y ahora, viendo que los insultos no cesaron y que Rosa María Noguerón, nombre de la productora, no hizo nada directamente contra Adrián, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, la Secretaría de la Mujer le envió el contundente comunicado en el que expresa que no se debe de tolerar la violencia en contra de la mujer de ningún tipo, aseverando que lo hecho por Marcelo es una completa agresión y daña moral y psicológicamente a Gala, por lo que incluso por ley debe de ser castigo, ya que en La Constitución Mexicana hay Artículos que hablan respecto a este.

En el mensaje dejan en claro que es importante cuidar de las mujeres, demostrar al público que este tipo de actos violentos en contra de las féminas tampoco es bien visto y también tiene sus problemas, recordaron la cantidad de violencia de género, feminicidios e injusticias viven diariamente, resaltaron los Artículos en apoyo a estas y pidieron que no se permitiera que Adrián siguiera cerca de Montes, especialmente porque significa un peligro. De la misma manera, recalcaron que esto es imperdonable para quién sea, que las burlas y comentarios despectivos a temas tan delicados bajo ninguna situación son admisibles o justificados.

Cabe mencionar que hasta el momento, Rosa María o algún ejecutivo de la empresa de Emilio Azcárraga no se han pronunciado ante este comunicado tan directo con lo sucedido esa noche y los días consiguientes, pero se espera que no se queden callados y brinden una respuesta al comunicado, incluso que esto haga que sí se expulse a Adrián, como tanto se ha pedido, a tal grado de que en Internet se lanzó una convocatoria de firmas que alcanzó las dos mil 500 pidiendo expulsión directa.

Fuente: Tribuna del Yaqui