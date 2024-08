Shanik Berman haría capítulo de 'La Rosa de Guadalupe' con su experiencia en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Uno de los programas con mayor duración al aire, en la historia de Televisa, es La Rosa de Guadalupe, el cual ha obtenido su fama por las cuestionables actuaciones y por lanzar episodios basados en cosas que podrían ser tendencia en la vida real (solo hay que recordar el capítulos de los otakus, Pokemon Go y hasta delitos que tomaron relevancia en el país, por mencionar algunas cosas).

Resulta ser que Shanik Berman, la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM 2) es consciente de ello, por lo que, durante una entrevista anunció que pretende solicitarle al productor de La Rosa de Guadalupe que le prepare un capítulo especial en el que se aborde todo lo que le tocó vivir en el reconocido programa de telerrealidad de Televisa, durante las dos semanas que participó en él.

Shanik Berman asegura que pretende que le hagan un capítulo de la Rosa de Guadalupe tras su salida de La Casa de los Famosos 2

Créditos: Internet

De acuerdo con lo dicho por la periodista de espectáculos, entre sus planes está reunirse con el productor, Miguel Ángel Herros, para comenzar a trabajar en su episodio, puesto considera que se vio envuelta en una red de mentiras orquestada por el influencer regiomontano, Adrián Marcelo, calificándolo de ser alguien bastante carismático, que le endulzaba el oído, pero realmente estaba maquinando cosas en su contra.

“Voy a ir a hablar con Miguel Ángel Herros a decirle que me haga un capítulo de la 'Rosa de Guadalupe' no, es en serio, porque imaginate que yo, una persona con experiencia me dejé envolver, involucrar por una persona carismática que me odiaba, que se vomitaba en mí, que lo único que quería era lastimarme”, declaró la famosa.