Tenía cáncer: Muere protagonista de Televisa y filtran triste secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- Luego de la dolorosa muerte de una querida actriz de Televisa y TV Azteca, quien luchó dos veces contra el cáncer, se reveló un triste secreto que se llevó a la tumba y que ha dejado sin habla a todos sus seguidores. La protagonista de novelas falleció en el verano de 2019 y aunque ya han pasado 5 años de este momento, miles de televidentes siguen llorando su repentino fallecimiento.

Se trata de la querida Edith González, quien estremeció al mundo del espectáculo luego de fallecer el 13 de junio del 2019 a causa del cáncer contra el que llevaba luchando varios años. La primera vez que la estrella de Aventurera confesó que la habían diagnosticado con cáncer de ovario en 2016; aunque se recuperó de este diagnóstico, presumiblemente tuvo una recaída meses antes de que falleciera.

González es recordada por haber sido parte de exitosas novelas de Televisa como Corazón Salvaje, Salomé, Mujer de Madera, Mundo de Fieras y Palabra de Mujer, por mencionar algunas. Mientras que en el Canal Azteca Uno realizó los melodramas A corazón abierto, Cielo Rojo, Las Bravo y fue panelista del programa Este es mi estilo. Además realizó algunas series en Telemundo y formó parte de obras de teatro como Aventurera.

Edith González falleció tras luchar dos veces contra el cáncer

Revelan secreto que se llevó a la tumba

Recientemente, Maribel Guardia compartió de forma pública una confesión que le hizo Edith antes de morir y dejó helados a los televidentes. En la reciente emisión del programa Montse&Joe, la costarricense y Arap Bethke recordaron su amistad con la fallecida actriz y fue ahí cuando salió a colación el tema de su secreto.

Guardia explicó que durante una plática con la esposa de Lorenzo Lazo, su amiga le confesó que estaba muy arrepentida de haberse dedicado a trabajar toda su vida en lugar de disfrutar: "Yo me acuerdo que una vez hablé con Edith González, la famosa Aventurera, mi amiga, compartimos varias veces, y un día que le hablé, ya tenía cáncer, y me dice 'he trabajado tanto en mi vida ¿y para qué? dime'", contó la también modelo.

Presuntamente, Edith se echó en cara que nunca valoró pasar tiempo con su hija Constanza Creel y con su marido, hasta el día que se dio cuenta que estaba al filo de morir: "Me dice 'ahora no tengo tiempo de estar con mi hija, de estar con mi marido, me arrepiento de haber trabajado tanto' y nunca se me van a olvidar esas palabras de Edith, me las dijo como 1 año antes de morir", recordó Maribel.

