Adiós, Ben Affleck: Jennifer Lopez regresa a redes sociales; se muestra feliz y triunfante

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante los últimos días, Jennifer Lopez ha estado lidiando con el escándalo de la confirmación de su divorcio con Ben Affleck, actor con el que se casó en el año 2022 en una finca de Georgia, causando gran revuelo entre propios y ajenos debido a que aquella era la segunda vez que ambos intentaban mantener una relación amorosa y todo parecía indicar que esta vez si funcionaría.

Lamentablemente (como muchos dirían en Internet) las segundas oportunidades rara vez suelen funcionar en los noviazgos y en ocasiones una pareja se reencuentra para unirse más o para terminar de lapidar su romance y éste fue el caso de la cantante de On the floor y del actor de Gone Girl, puesto amigos cercanos a la famosa reportan que su matrimonio comenzó a desmoronarse desde la Luna de Miel dado a que eran perseguidos por la prensa.

Para empeorar las cosas, el humor de Ben Affleck no sería el mejor todo el tiempo, puesto varios de los conocidos de Lopez llegaron a acusar al famoso de ser una nube de negatividad, al grado en el que siempre solía maldecir y rara vez se podía predecir cuál sería su humor. Esta mala experiencia habría dejado herida a Jennifer, según declaraciones de sus amigos a la prensa; sin embargo, ella decidió que no se dejaría ver derrotada.

Jennifer Lopez rearma su vida lejos de Ben Affleck

Créditos: Internet

Y es que, según la información que ha sido filtrada durante las últimas semanas, Lopez se sentía decepcionada y muy molesta por el resultado de su fallido matrimonio, sobretodo porque ella no dio pie al romance, sino que fue Ben el que la reconquistó. Es bajo este contexto que llegamos al sábado 31 de agosto, cuando Jennifer reapareció en sus redes sociales, mostrándose más empoderada que nunca.

Resulta ser que la actriz de Una boda explosiva compartió un video en el que se le ve pasar una rica tarde en compañía de sus amigos, con un top y un pantalón blanco, mientras que su cabellera está recogida por unas colegas con lo que logra presumir que aún a sus 55 años logra lucir como toda una colegiala. En el video está anunciando su bebida, Delola, mientras luce más emocionada y feliz, con lo que consiguió varios halagos de sus fanáticos: “Hermosa”, “Sonríe y disfruta de la vida siempre, nunca te detengas y sigue brillando bebé”, “Tu sonrisa es perfecta bebé”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes sociales.

Jennifer Lopez disfruta de una tarde con sus amigos y se olvida de Ben Affleck

Créditos: Instagram @jlo

Fuentes: Tribuna