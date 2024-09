Christian Chávez arremete en contra de 'LCDLFM': "La calidad de ser humano se ha reducido"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es bien sabido que los reality show suelen estar cargados de polémica, de hecho, entre más controversias haya, mejor. El problema con la actual edición de La Casa De Los Famosos México (LCDLFM) es que los integrantes parecen haber excedido los límites de lo aceptable en la televisión, motivo por el que, en más de una ocasión, el público ha pedido que retiren a algún concursante e incluso hasta el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha criticado el programa de manera abierta.

Recientemente, un nuevo detractor para el programa de telerrealidad se sumó a la lista, se trata del cantante de RBD, Christian Chávez, quien abordó el tema señalando que el programa se había vuelto bastante denigrante dado a la gran cantidad de agresiones que se ven dentro del mismo y es que, como algunos recordarán, en la edición anterior las cosas eran mucho más livianas con las entrevistas de Wendy Guevara o las dinámicas que el team Infierno organizaba.

Christian Chávez arremete en contra de LCDLFM

Sin embargo, en esta ocasión, los concursantes han realizado una gran cantidad de acciones cuestionables como tocar sin su consentimiento a sus compañeras, criticar causas sociales como la lucha de la comunidad LGBTQ+ o el feminismo; entre otras cosas que fueron retomadas por el propio amigo de Anahí, quien aseguró que el concurso estaba llevando al “extremo la condición humana”.

“Lo que estamos viendo en ‘La Casa de los Famosos’ es denigrante como seres humanos. Yo había visto otras temporadas, no puedo creer que en este momento tengamos personas que hablan a las mujeres de esa forma, que escupen, que mienten, de verdad creo que lleva al extremo la condición humana”, declaró el exparticipante de MasterChef Celebrity para el programa La Caminera.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo Christian Chávez, sino que el cantante de Sálvame también atacó a Ricardo Peralta, quien es considerado como uno de los participantes más controvertidos del programa, por haber acusado al conductor de Hoy, Arath de la Torre de ser una persona homobófica porque criticó su atuendo en galas anteriores; “La calidad del ser humano ya se ha reducido a nada, me parece eso, en cuanto a Ricardo yo no soy nadie para juzgarlo, pero creo que es fuerte porque cuando entras a un proyecto así crees que vas super bien, pero vas super mal.

Cabe señalar que, pese a las polémicas, La Casa de los Famosos México recién va a la mitad del concurso, por lo que se espera que el próximo mes y medio esté cargado de más controversia, puesto los concursantes más cuestionables siempre son los últimos en salir, por lo que se prevé que Adrián Marcelo, Agustín Fernández y Sian Chiong continúen un largo rato dentro del concurso de telerrealidad.

