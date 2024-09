Fallece Obi Ndefo, actor de 'Dawson's Creek', a los 51 años; esto se sabe al respecto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. — Obi Ndefo, conocido por su papel en la serie de televisión Dawson's Creek, falleció a los 51 años. La noticia de su muerte fue anunciada por su hermana, Nkem Ndefo, en un emotivo mensaje compartido en Facebook recientemente.

Con el corazón roto tras la muerte de mi hermano pequeño. Finalmente está en paz", escribió Nkem junto a una imagen de Obi esbozando una gran sonrisa, reflejo de la alegría que siempre transmitió a quienes lo conocieron.

Aunque las causas de su muerte no han sido detalladas, lo cierto es que Ndefo enfrentó una tragedia que marcó su vida en 2019, cuando perdió ambas piernas en un terrible accidente. El actor, graduado de la Universidad de Yale en la especialidad de actuación, fue arrollado por una furgoneta en el estacionamiento de un supermercado mientras realizaba sus compras, transformando así su vida para siempre.

Hay que señalar que Obi Ndefo tuvo una prolífica carrera como actor, participando en populares series de televisión como The West Wing, Star Trek: Voyager, Stargate SG-1, The Jamie Foxx Show, y especialmente Dawson's Creek, donde alcanzó su mayor reconocimiento. A pesar del dolor y las dificultades tras el accidente, Ndefo mostró una fortaleza admirable, compartiendo en una entrevista con Los Angeles Times su determinación para seguir adelante. "Esto que me ha pasado es horrendo", admitió, pero se negó a quedarse atrapado en la tragedia. "¿De qué me sirve sentirme mal al respecto? Pienso: 'OK, mis piernas están dañadas, no sé cómo voy a hacer esto, pero sí sé cómo hacer lo otro'", expresó en la entrevista.

En 2020, amigos y admiradores se unieron para apoyarlo a través de una campaña de GoFundMe, recaudando 200 mil dólares para cubrir las prótesis de sus piernas y adaptar su hogar a sus nuevas necesidades. Este acto de solidaridad reflejó el cariño y respeto que Ndefo inspiraba en su comunidad.

El fallecimiento de Obi Ndefo ha generado una ola de condolencias y homenajes en redes sociales, donde colegas y amigos lo han recordado por su gran corazón y su compañerismo. Mary-Margaret Humes, su compañera en Dawson's Creek, compartió un conmovedor mensaje: "Estas palabras no salen fácilmente. Es duro para mí concebir que ya no estás, amigo mío. Fuiste y serás una luz brillante, el ejemplo del más puro amor".

Obi Ndefo será recordado no solo por su talento en la pantalla, sino también por su espíritu resiliente y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban, incluso en los momentos más difíciles. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna