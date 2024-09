¡Televisa en shock! Andrea Legarreta habla sobre abandonar 'Hoy': "He renunciado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta es una de las celebridades más reconocidas de la televisión mexicana actual, esto es debido a que lleva poco más de 25 años en la conducción del programa de revista más longevo de Televisa: Hoy, sitio en el que la famosa ingresó formando parte del elenco de presentadores principales junto a Talina Fernández y Alfredo Adame a finales de la década de los 90.

Es natural que, luego de haber durado tanto tiempo frente a las pantallas mexicanas, la madre de Nina y Mía Rubín se haya planteado la idea de abandonar el matutino para continuar con otros proyectos personales (tal y como otros conductores lo han hecho a lo largo de los años) hecho que ella misma reconoció durante una entrevista con el programa de Imagen TV, De Primera Mano, donde reveló que incluso ha llegado a renunciar, pero por una u otra razón debe seguir en el show.

Y es que, según lo mencionado por Andrea, en más de una vez ha tenido diferencias con miembros de la producción, por lo que ha optado por retirarse del programa; sin embargo, cada vez que lo intenta han ocurrido cosas que evitan que salga del programa y, al final, siempre logra arreglar cada uno de los conflictos que ha llegado a tener. “Sí he querido en algún momento (retirarme), he renunciado, de hecho, en momentos que he tenido algunas situaciones complicadas, diferencias tal vez a la hora de trabajar o situaciones que no me han gustado, pero gracias a Dios se han arreglado”, declaró la celebridad.

Por otro lado, Andrea reveló que al estar frente al programa por tanto tiempo es normal que llegue a cometer errores al momento de presentar una nota o dar cierto tipo de información, hecho que le ha complicado el trabajo, porque la gente suele ver lo que hace con una lupa y no están dispuestos a tolerar errores, motivo por el que se ha convertido en tendencia en más de una ocasión, por cuestiones negativas.

“De pronto he cometido errores en la forma de expresar algo, de dar una nota o lo que sea y con el tiempo, pues vas aprendiendo porque al final estás ahí con una lupa. Ahora son tiempos donde hay mucha más fragilidad en el ser humano”, resaltó la famosa.

Andrea Legarreta es una celebridad que prácticamente ha vivido en el mundo de la farándula desde que era muy pequeña, puesto sus padres la metieron en castings de comerciales cuando tenía 2 años y en cuanto obtuvo edad suficiente fue inscrita en el Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA) donde aprendió actuación y aunque en su juventud estuvo en varias telenovelas, la realidad es que la conducción se convirtió en su verdadera pasión.

