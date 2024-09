Tragedia en Televisa: Actriz de novelas trata de quitarse la vida y comparte emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente en Televisa volvieron a quedar en completo shock ante una trágica noticia sobre una de sus más queridas actrices de novelas, la joven de 23 años, Briggitte Bozzo, la cual hizo la dura confesión de una severa crisis que hizo que tratara de quitarse la vida aún teniendo tanto camino por recorrer en la vida, asegurando que cayó en un hoyo profundo, pero con un emotivo mensaje expresa lo que ahora ve en la vida y que no piensa rendirse jamás y siempre saldrá adelante.

La joven actriz actualmente se encuentra participando como habitante en La Casa de los Famosos México, donde ha conquistado a millones de espectadores del público gracias a su gran carisma y simpática manera de actuar, y aunque ha tenido sus altibajos, muchos han visto la fuerza que tiene en su espíritu, la madurez mental que ha demostrado en ciertos aspectos. Es una de las favoritas del público para llevarse el premio de los cuatro millones de pesos o terminar entre los primeros cinco lugares.

Pero, desgraciadamente, el llegar al lugar al que está le ha costado mucho más de lo que mayoría de las personas pueden creer y ella, con la sinceridad que la caracteriza ha optado por hacer una dura confesión al respecto dentro del reality show en el que forma parte del team 'Mar'. Cada viernes, uno de los habitantes va a la habitación de fotografías y describe su vida según la imagen que tomen de la mesa, ya sea de infancia, adolescencia y en la época actual, permitiendo conocer de mejor manera a la celebridad.

Al tomar una fotografía de hace apenas un par de años, la actriz de No Manches Frida reconoció que en ese momento ella pasaba por una fuerte crisis en muchos aspectos de su vida, por lo que quiso acabar con su vida, pues pensaba que no había nada más que hacer, que estaba en un punto del que no podría salir. En todo momento se mantuvo firme, y aunque se nota que es un tema que aún le afecta bastante, se mostró fuerte y no flaqueó al sincerarse con los millones de espectadores.

Finalmente, Briggitte compartió un mensaje desde lo más profundo de su corazón para expresar que se puede salir adelante siempre, que el ver todo lo que ha vivido le hace saber que siempre hay un por qué para todo y entiende que atravesó para ser la mujer que es hoy en día: "El voltear y ver que he pasado cosas buenas, cosas malas, hoy soy una mujer independiente, fuerte, que ama amar. La vida es muy bonita y podemos hacer lo que queramos, busquen la luz".

Fuente: Tribuna del Yaqui