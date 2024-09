'Beetlejuice 2' arrasa y logra un impresionante debut en taquilla con 110 mdd recaudados

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La secuela tan esperada de Beetlejuice, dirigida por Tim Burton, tuvo un exitoso estreno, convirtiéndose en el tercer debut más grande del 2024. Según Deadline, la película recaudó 110 millones de dólares en su primer fin de semana, superando ampliamente los 74.8 millones que generó la película original de 1988 a nivel mundial. Este nuevo capítulo de la historia trae de regreso a Michael Keaton en su icónico papel de Beetlejuice, junto a Winona Ryder como Lydia Deetz, y la joven estrella Jenna Ortega interpretando a su hija, Astrid.

Con este sólido comienzo, Beetlejuice 2 se ubica solo detrás de Inside Out 2 (154.2 millones de dólares) y Deadpool & Wolverine (211.4 millones de dólares), logrando posicionarse como el tercer mejor debut del año. Además, es el segundo mejor estreno de septiembre en la historia, solo superado por el éxito de terror It de 2017, que recaudó 123.4 millones en su fin de semana de estreno.

La cinta se proyectó en 4 mil 575 cines, igualando a Toy Story 4 como el séptimo estreno más amplio de todos los tiempos, siendo Top Gun: Maverick quien ostenta el récord con 4 mil 735 cines. Sin duda alguna Beetlejuice 2 superó las expectativas, que inicialmente la colocaban entre los 90 y 100 millones de dólares, con un promedio por pantalla de 24 mil 43.

Si bien la secuela triunfó en Estados Unidos, a nivel internacional el desempeño fue más moderado, con una recaudación de 35 millones de dólares en mercados extranjeros, para un total global de 145.4 millones de dólares.

El éxito de Beetlejuice 2 destronó a Deadpool & Wolverine, que había liderado la taquilla durante seis semanas consecutivas. La cinta de superhéroes cayó un 53.3 por ciento en su recaudación, alcanzando 7.2 millones de dólares y llevándola al segundo lugar. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno en taquilla, con 614 millones de dólares recaudados a nivel nacional y 1.28 mil millones a nivel mundial.

El top 5 lo completan los títulos Reagan (5.2 millones de dólares), Alien: Romulus (3.9 millones) y It Ends With Us, que sigue cosechando éxito en EE.UU. con 141.3 millones de dólares.

Ahora bien, el próximo fin de semana promete más competencia en la taquilla con el lanzamiento de Speak No Evil de Universal, protagonizada por James McEvoy, y The Killers Game de Lionsgate, con Dave Bautista.

Fuente: Tribuna