Didi apoya a Adrián Marcelo: Habría renunciado a 'LCDLF' en solidaridad con el influencer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo sorprendió más el retiro de patrocinio de Didi a La Casa de los Famosos que la expulsión de Ricardo Peralta. Televisa intentó desviar la atención de esta pérdida al sustituir los automóviles de gama media enviados por la app de transporte con un modelo Tesla, sin embargo, ni el mejor de los autos distrajo a la audiencia. Poco después la empresa compartió un comunicado en el que explicaba el motivo de su decisión. Aclaró que los valores y principios del reality show distaban mucho de los que representaban a Didi, pero los fans creen que hay otra razón oculta de mayor peso.

Ésta tendría que ver con Adrián Marcelo. No sería coincidencia que él saliera del juego el miércoles y el domingo de esa misma semana Didi decidiera abandonar el proyecto. Sobre todo porque el argumento para que otras marcas optaran por deslindarse del reality fuera el comportamiento violento y misógino del influencer. De modo que, al ser expulsado ya no habría quién 'ahuyentara' a las empresas. No obstante, Didi tendría una opinión distinta.

Te podría interesar La Casa de los Famosos México Didi se suma a la fuga de patrocinadores de 'LCDLFM'; Galilea Montijo prestaría su auto

El emprendimiento que solía trasladar a los eliminados al foro de televisión donde se graban las galasrenunció a colaborar porque el youtuber regiomontano no volvió al reality. Se dice que él sería el personaje favorito de la app. Esta información fue confirmada por Jorge Carbajal (periodista de espectáculos) en su programa En Shock. "Adrián Marcelo tenía llamado ayer (domingo 8 de septiembre) a las 5 de la tarde, pues dan las 6 de la tarde y ¿qué creen que pasó a las 6 de la tarde? Didi dijo: ‘Ok, no llegó Adrián Marcelo, esto se va a un tema legal; publico mi comunicado y me despido", dijo.

Se especula que Didi tenía pactada una futura colaboración publicitaría con el tiktoker, pero se desconoce si el acuerdo se dio antes del juego o si acordaron esto cuando se concretó su participación en el programa. Acerca de Adrián Marcelo y su salida no hay nada claro. Algunos sugieren que fue él quien dijo: "Hasta aquí", pero hay otras corrientes que aseguran que fue la televisora la que lo corrió.

En una última versión se descartaron estos dos caminos y se le dio peso a aquella que asegura que fue el representante legal de AM el que orquestó todo para sacar a su cliente, debido a la presión ejercida en redes sociales. Empero, ninguna de las dos partes involucradas de manera directa a dado respuesta certera.

Fuente: Tribuna