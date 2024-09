¿Divorcio? Tras confirmarse infidelidad, Eduardo Santamarina da noticia de Mayrín Villanueva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que saliera a la luz la infidelidad hacía su expareja y se hablara de una presunta crisis matrimonial con Mayrín Villanueva, recientemente el reconocido actor de melodramas, Eduardo Santamarina, acaba de regresar a la Ciudad de México y saliendo de Televisa atendió a la prensa, compartiendo una importante noticia con respecto a su vida al lado de la también actriz, ¿será acaso que habrá un divorcio tras poco más de 17 años juntos?

Al ser uno de los galanes más codiciados entre los primeros años de los 2000's, Santamarina se vio envuelto en escándalo de infidelidad, que presuntamente habria acabado con su matrimonio con Itatí Cantoral. En su momento la situación fue manejada con discreción, pero recientemente la villana de novelas confirmó lo dicho: "Sí (me di cuenta de que me engañaba), pero la cosa es que éramos muy jóvenes y estábamos en nuestro apogeo, y yo creo que es muy tentador y no tuvimos la capacidad".

Tras este complicado divorcio a causa de una tercera en discordia, tanto Itatí como Eduardo lograron encausar sus vidas, formar una amistad y llevarse de lo más cordial para darles lo mejor a sus dos hijos en común. Ahora, Santamarina se encuentra casado con Mayrín, y aunque mo todo es miel sobre hojuelas y han tenido sus crisis, el histrión recientemente confesó que "con Mayrín va todo perfecto", recalcando que hasta trabajan en ¿Es Neta Eva? juntos, y todo en ese aspecto ha marchado de maravilla.

Y ahora, todo parece indicar que las estrellas de Televisa no se han cansado de estar juntos, pues Santamarina confirma que una vez más volverán a trabajar en un melodrama juntos, y aunque aun no tiene el nombre, adelantó que será con el productor Bardazano e inician a grabar a finales de octubre. Sobre su personaje, adelantó que va a estar casado con el de Villanueva, aunque aun no sabe si él será un villano, solo que le encanta porque todos los personajes son hermosos y tienen mucha humanidad: "Es algo que no se ha visto en México".

Finamente, Eduardo destacó que pese a los años de carrera, esta es apenas la tercera ocasión que trabajan juntos, destacando que pasaron 17 años después de Yo Amo A Juan Querendón, novela en la que se conocieron y enamoraron, antes de volver a estar unidos en un proyecto, que fue la sitcom ya mencionada y ahora con esta novela. Finalmente, destacó que es otra cosa, es muy distinto, el trabajar con alguien que convivir fuera de escena, por lo que claro que siempre es un reto, pero que ambos piensan que no habrá problema ya que se conocen muy bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui