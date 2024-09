Faisy admite que no soporta a Sian Chiong; éste sería el motivo detrás de esta enemistad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Faisy fue abordado por medios de comunicación en el estreno de la película Casi al Paraíso. Además de conversar acerca de la cinta, la prensa lo cuestionó sobre el conflicto actual de La Casa de los Famosos, y es que en los últimos días sorprendió que varias marcas patrocinadoras tomaron la decisión de abandonar el proyecto, dejándolo vacío, a diferencia de cómo inició. Entre las empresas que le dieron la espalda se encuentra Rexona, Nestlé, Nutrioli, Unilever, Holanda y, recientemente, Didi.

Para el conductor de Me Caigo de Risa esto sienta un precedente en la televisión nunca antes visto. Según dijo, no comprendía la razón por la cuál LCDLF se quedó solo, pues éste ha alcanzado grandes niveles de popularidad. Apuntó que "todo el mundo está hablando de ello". A su vez, apuntó que esta acción marca el inicio de la consciencia sobre el tipo de contenido que se produce. A partir de ahora serán las personas las que decidan si están de acuerdo o no con los valores de los programas.

Espera que esta señal de alerta para Televisa, la cuál tiene la tarea de renovar su formato. Aceptó que los errores de producción son normales, pues para mejorar hay que identificar las deficiencias a partir de la experimentación. Por ahora, la posibilidad de una tercera temporada del reality show sigue siendo una incógnita, pues la televisora no ha mencionado si va a seguir trabajando en este producto.

Más adelante, los reporteros lo hicieron emitir su opinión en torno a la eliminación de Ricardo Peralta. Ante ello, Faisy no dijo nada más allá que este personaje le caía bien, pues tuvo la oportunidad de conocerlo e interactuar con él. Lamentablemente, no tuvo el apoyo de los espectadores, quienes creyeron que era tiempo de que saliera de la competencia. Sobre esta línea explicó que hay muchos personajes que se ganaron el repudio de las personas, pero él cree que no hay ningún participante que sea "malo" en su totalidad o que busque "molestar" a otros con intención.

Pese a ello, admitió que sí hay una figura que no es de su agrado. Ésta sería Sian Chiong, a quien calificó como "chantajista". La estrategia y actitud del actor cubano sería reprobable para él, más no ahondó en los detalles. Mientras tanto, Sian se encuentra preocupado ante la inminente posibilidad de ser eliminado esta semana, por ello, sabe que tiene que esforzarse para ganar la salvación o la inmunidad.

