Gala le exige a Agustín un trato especial hacia ella: "Necesito mucha atención"

Ciudad de México.- Gala Montes ha demostrado, incluso antes de entrar a La Casa de los Famosos, que no tiene miedo de ser directa en lo que quiere, así como tampoco para confrontar a aquellos ideales que no considera éticos. Por ejemplo, ha defendido a sus amigas de los ataques injustos, como a Briggitte Bozzo que en su momento fue una de las más agredidas emocionalmente. La prueba más grande del carácter de la actriz fue la apelación que hizo hacia Adrián Marcelo, a quien señaló como un hombre violento y misógino. En un episodio más reciente, vimos cómo le puso un alto a Agustín Fernández.

La relación entre estos dos personales ha oscilado sobre el coqueteo, pero Montes estaría en desacuerdo con algunas actitudes del argentino. Transparente y directa, como lo ha sido desde la primera semana de concurso, decidió tener una incómoda, pero necesaria conversación con el integrante de 'Tierra'. "Me enoja tu indiferencia", empezó a decir. Para después explicar su punto con más detalle. Según dijo, ella preferiría que él fuera más atento en su trato.

Dejó en claro que no busca 'atarlo' a una relación romántica seria, pero que mientras estén dentro del reality show, le gustaría recibir muestras de cariño más activas. Le reprochó además que sólo buscara interactuar con ella los viernes durante las fiestas temáticas, en las cuales se han besado en distintas oportunidades. Fuera de este momento, el tiktoker se vuelve frío y distante con Montes.

Por su parte, Fernández lucía sorprendido e incluso nervioso por el rumbo que tomó la plática. Entre risas, intentaba excusarse bajo el argumento de que él no estaba listo para un noviazgo formal, por ello, evitaba dar "falsas esperanzas" y realizar gestos que pudieran malinterpretarse y elevar las expectativas. Gala comprendió la situación y repitió que tampoco quería embarcarse en una situación sentimental con etiqueta, pero le mencionó que eso no lo exime de ser amoroso con ella.

Gala externó sus expectativas del coqueteo

Agustín intentaba aligerar la tensión de la charla y no paraba de pedirle que dejara de estar enojada. Los espectadores opinaron que Gala debe dejar morir esa relación, pues ambos están acostumbrados a maneras distintas de relacionarse y que cada uno está en su derecho de no ceder ante el otro.

Gala se desespera porque Agustin no es como ella quisiera. Pero si a Agustin no le nace, no lo va a hacer aunque se lo pidan. Ahí el problema es que Gala busca donde no hay".

Me cae super Gala. Pero hoy concuerdo al 100% con Agustin. Muy aliviando y coherente. En esta conversación se vio muy honesto".

Gala quiere que las cosas se hagan como ella quiero y pos el hombre tiene derecho a decir NO".